Прорыв на ту сторону. Лацио наконец-то летит как орел

"Лацио", как и "Рома", всегда был командой "почти", "вице" и "на пороге". И в последние годы, несмотря на красочную игру и стабильность клуба, он достигал лишь локальных успехов. Кубок, Суперкубок, лучшая атака лиги, лучший бомбардир лиги, автор первого поражения "Ювентуса" дома за два года. При этом даже попасть в Лигу Чемпионов не удавалось. В решающие моменты "орлы" всегда терялись. Однако ныне с шестой зарплатной ведомостью в лиге (72 миллиона при 125-ти у третьей) и лидерами с зарплатой запасных "Милана" и "Ювентуса" (2.5 миллиона) они отстают лишь на три потерянных очка от "Юве" и "Интера" и одержали восемь побед подряд. Новый претендент на Скудетто?

Эталон реабилитации

Болельщики "Лацио" не любят президента Клаудио Лотито за борьбу с собственными ультрас и явную скупость. За лишь четыре покупки и девять продаж за более 11.5 миллиона евро (Transfermarkt) за 15 лет правления. Крупнейшей сделкой лета-2019 в клубе был навар 14-ти миллионов евро на покупке в Португалии и мгновенной продаже в Англию Педру Нету и Бруну Жордау, наигравших в сезоне 2018/19 142 минуты. Бизнес без футбола. Помнят и скандалы. В частности, дело Рэвела Моррисона, заявлявшего, что его отправили на трибуны из-за нежелания перейти к "правильному" агенту. И уход Марсело Бьелсы уже через несколько дней после назначения главным тренером.

Тем не менее, Лотито улучшил клуб. "Я принимал его с долгами в 550 миллионов евро. Практически банкротом. Но ныне "Лацио" - эталон футбольного клуба. Не поедатель денег патрона. А компания, бизнес, обязанный зарабатывать или хотя бы не терять. Да, я вкладываю в дело лишь свой мозг. Но моя инновационная система принесла клубу 200 миллионов активов и состав, стоящий 600 миллионов". А ультрас? Лотито яростно борется с их расизмом и антисемитизмом и "просто" хулиганством. "Наших болельщиков считают расистами и ультраправыми. Я пытаюсь привить другие ценности, уважение к человеку и его правам. И борьба дает результат". И вправду.

"Дел Моррисона" больше нет. С июня 2016-го работает один тренер. И Лотито уже не кричит на него "я решаю, кого покупать, а не ты", позволяет ему выигрывать конфликты. Симоне Индзаги приходил в 2016-ом дважды - и весной после 1:4 в дерби на фоне ярости болельщиков, и летом после ухода Бьелсы. Тем не менее, сумел построить здоровую идущую за ним команду. Лучшую атаку лиги сезона 2017/18 (89 голов), обладателя Кубка-2019 и Суперкубка-2017. Он и спортивный директор Игли Таре изолировали игроков от внешних шумов. Более того, превратили "Лацио" в чуть ли не лучший футбольный реабилитационный центр Европы.

Здесь ожили посмешища "Ливерпуля" Лукас Лейва и Луис Альберто, Чиро Иммобиле после двух провалов подряд - в "Боруссии" Дортмунд и "Севилье" - забил более ста мячей и уже стал легендой клуба. Простой дриблер Хоакин Корреа стал системным игроком. Проблемный ребёнок Кейта Бальде Диао, выброшенный из "Ла Масии", был воспитан и продан за 30 миллионов. Потерянный талант "Милана" Франческо Ачерби был вытащен из "Сассуоло" и ныне важный игрок сборной Италии. Забытый после третьего места со сборной Голландии на ЧМ-2014 Стефан Де Фрай пришёл здесь в себя и ныне играет в "Интере". А Фелипе Кайседо в 31 год забивает как никогда.

Окончание эры

Эра Индзаги чуть не закончилась. Темп девятого места во втором круге сезона 2018/19 и общее восьмое. Провал всех лидеров. Яростные войны тренера и руководства с арбитрами и всем миром. Это, да и события на поле, создали "Лацио" имидж плаксивости и бесхарактерности. И даже победа в Кубке не помогла. Команда часто не доигрывала, невовремя пропускала. Даже в ярком сезоне 2017/18 она умудрилась упустить место в Лиге Чемпионов в памятном матче против "Интера" в 38-ом туре. А весной 2019-го года в разгар борьбы за Топ-4 уступила дома уже вылетевшему "Кьево". И летом Симоне чуть не ушёл в "Ювентус" либо "Милан". А, оставшись, заговорил о начале с нуля.

Новый сезон начался типично. "Лучшая команда лиги" после двух туров и слухи об увольнении Индзаги уже после пяти. Худший старт в его каденции в восьми и один из худших команды в 21-ом веке. Четыре удара в каркас ворот "Ромы", серия сейвов вратаря "Интера", "харакири" (Gazzetta Dello Sport) против СПАЛ. "Насмешка", по словам Индзаги, в Болонье, с пропущенными в начале таймов, удалением, заменой Иммобиле и смазанным пенальти Корреа на 88-ой минуте. Лотито уже сорвался, требуя от игроков оправдать его старания и свои зарплаты и "найти в себе характер президента". А в перерыве матча против "Аталанты" тренер хотел заменить всех.

... и начало новой

Именно перерыв того матча стал переломным. Иммобиле рассказывал, что он прошел в полном молчании. Говорил лишь Индзаги. Причем не кричал, а просто просил сделать все наоборот. Уже после матча Чиро говорил о неприемлемом первом тайме, требовал настроя и желания. И именно во втором тайме того матча и после него "Лацио" достиг вершин характера. Там удалось выйти с 0:3 на 3:3 уже в добавленное время. А далее состоялись восемь побед подряд (при том, что больше года не было даже трех подряд) - лучшая серия в первом круге в истории клуба. Девять матчей с как минимум двумя забитыми впервые в истории клуба.

Дома "орлы" забивали по три-четыре мяча, а в гостях - трижды вырвали победу после 88-ой минуты и еще однажды - на 84-ой. Добыли первую гостевую победу над "Миланом" с 1989-го года, первую домашнюю над "Ювентусом" с 2003-го. Причем устроили камбек против чемпиона, забили ему два гола в добавленное время таймов. Уже не губительное, а спасительное. Оно (93-я и 98-я минуты) помогло и прервать 13-матчевую беспроигрышную серию "Кальяри". Причем вообще-то в гостях "Лацио" играл слабовато. Но в итоге прорывался на сторону победителей. И заслужил иной заголовок Gazzetta Dello Sport - СуперЛацио.

Лотито уже доволен. Наконец-то он видит "команду Феррари", которую желал видеть. "Мы скромны, сплочены, нацелены на яростную борьбу, жертвуем собой. И отлично готовы физически. И победы, и поражения воспринимаем спокойно. Тренерский штаб работает отлично, и я полагаюсь на него". Таре говорит о наконец увиденном результате многолетней работы. О чёткой и справедливой иерархии на поле. А Индзаги - о хорошей атмосфере, о взрослости команды и спокойствии клуба даже в тяжёлые времена. "При наших организованности, страсти, качестве и хладнокровии восемь побед подряд - не случайность".

Топ-команда

Прежде всего отметим результаты против Топ-команд. Предыдущие три сезона приносили всего по 7-11 очков в 12-ти матчах против "Ювентуса", "Наполи", "Ромы", "Интера", "Милана" и "Аталанты". Ныне - семь во всего четырех. Обычно слабая оборона ныне вторая в лиге. А атака вновь лучшая с 38-ю голами. Лишь в третий раз в истории лиги игрок забил 17 в первых 14-ти матчах. И на тот момент Иммобиле был лучшим бомбардиром лиг Топ-5. А Луис Альберто и ныне лучший ассистент (11). Причем последний гораздо меньше возится с мячом, меньше теряет его, чаще и умнее пасует. И все так же отлично видит поле. Потому настолько добавил.

Команда Индзаги ныне не только создаёт, но и реализует. Она вторая в лиге по ударам в створ ворот и из пределов штрафной. Уже не пятая, а "лишь" десятая по дриблингу, то есть больше играет в пас. Как всегда, середняк по владению мячом и передачам, но вторая в лиге по перехватам. И по проникающим пасам. Последняя по фолам в ее матчах. Первая по голам из пределов штрафной и лишь середняк - из вратарской. Выводы? Мощный блок в центре поля в схеме 3-5-1-1 перехватывает и сразу же летит вперед с помощью паса. Причем не разбазаривает удары, а ищет удобные. И при этом не пытается зайти с мячом в ворота.

Винтики машины

Отметим и прогресс игроков. Иммобиле и Луис Альберто неудержимы. "Стомиллионный" Сергей Милинкович-Савич начал и этот сезон слабо, что Таре объяснил словами о "недостатке формы, критичной для такого грузного игрока". Но ныне вновь борется, пасует, виртуозно забивает ("Ювентусу"). Хоакин Корреа из дриблера превратился в резкого стрелка. Итог - уже сезонный рекорд карьеры по голам (6). Воспрявшие латерали - капитан Лулич и единственный успешный новичок Лаццари - помогают команде сравняться с полным сезоном 2018/19 по ассистам "кроссами" - пять. И даже железный защитник Франческо Ачерби забивает "пушкой" издали. И практически ассистирует "кроссом" с фланга.

Даже запасные явно добавили. Именно призрачная скамья запасных ранее в итоге подводила. Но ныне Баштуш и Марушич готовы помочь в обороне, Пароло, как всегда, в центре поля. Кайседо вышел на замену и забил в добавленное время в трех последних матчах. Незаметный ранее новичок Хони отдал ему голевой пас. Вообще-то, победы над "Юве" и в Кальяри были добыты практически без Иммобиле, провалившего эти матчи. И в этом сила команды. Как и в тренере. Индзаги провел в клубе 20 лет в качестве игрока, успешного тренера Примаверы (два Кубка и финал лиги) и наставника взрослой команды. И знает здесь все.

Симоне - отличный психолог и тактик. Он постоянно рассылает игрокам видеоролики о сопернике с личными акцентами для каждого. Он упрям и уживчив по ситуации. Его первый взрослый тренер Джузеппе Матерацци (отец Марко) заявляет: "Он - перфекционист. Всегда ищет изменения, новые пути, углублённо готовится к каждой игре. У него хорошая связь с игроками". Брат Филиппо добавляет: "Алекс Фергюсон "Лацио"? Он делает невероятные вещи. И преуспевает потому, что "Лацио" - его дом". И сам Индзаги-младший также говорит о доме, о любви к клубу. Любовь, надёжность и компетентность приносят посредственной команде результат.

В клубе называют "своим Скудетто" выход в Топ-4. Хотя и не боятся этого слова. "Лацио" Индзаги во втором круге набирал на 4-8 очков меньше, чем в первом (27-33-32 после 32-37-40) и отступал. Тренер напоминает, что еще в октябре команду считали слабой и беспомощной. Однако ныне, с такой игрой и 36-ю очками уже после 16-ти туров, ожидания иные. А в сегодняшнем матче Суперкубка аутсайдера и вовсе нет. Ведь обладатель Кубка уже забирал Суперкубок у "Ювентуса" два года назад, побеждал его и в лиге. Да и играет лучше. По словам Кайседо, его команда "играет каждую игру как финал". Так что она готова взлететь и сегодня.

В статье использованы строки из песен Break On Through, исполняемой The Doors и Fly Like An Eagle, исполняемой Steve Miller Band.

Фото - официальный сайт Лацио, Calcio e Finanza, Zimbio.com