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Антонио Конте: У нас были проблемы, однако порой именно они позволяют выжимать из себя максимум

Италия
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Наставник "нерадзурри" поделился мыслями после домашней победы

Антонио Конте: У нас были проблемы, однако порой именно они позволяют выжимать из себя максимум
Новина українською

Главный тренер "Интера" Антонио Конте прокомментировал победу над "Дженоа" в рамках 17-го тура Серии А.

"Благодаря трудностям каждый почувствовал причастность, каждый взял на себя ответственность. Мы никогда не должны сомневаться в нашей работе. То, что у нас 42 очка на Рождество, – следствие нашей работы и профессионализма парней, отдающих все ради команды.

Это был хороший матч, несмотря на отсутствие ряда игроков. Если бы мне сейчас пришлось говорить про январское трансферное окно, то я бы проявил неуважение к этим ребятам, полностью выкладывающимся ради "Интера". У нас были кое-какие проблемы, однако порой именно они позволяют выжимать из себя максимум.

Теперь мы должны продолжить удивлять и выкладываться – такова цель на сезон. Сегодня был непростой матч, хотя мы сделали так, что казалось иначе.Нам нельзя парить в небесах, но нужно порадоваться 42 очкам на Рождество. Теперь парни могут отдохнуть 8 дней, но им не стоит забывать обо мне", – рассказал Антонио Конте.

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В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia
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