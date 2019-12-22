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Конте научил Интер играть красиво. ВИДЕО разгрома Дженоа

Италия
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Смотреть обзор матча Интер - Дженоа, 21 декабря 2019

Конте научил Интер играть красиво. ВИДЕО разгрома Дженоа
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча Интер - Дженоа, которые встречались в 17-м туре итальянской Серии А. Героем игры стал Лукаку, который отличился дублем (второй гол особенно эффектный) и отдал результативную передачу. Благодаря уверенной победе нерадзури вернулись на первое место - команда Конте опережает Ювентус по дополнительным показателям.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа" 4:0

Голы: Лукаку 31, 71, Гальярдини 33, Эспозито 64 (пен.)

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан) Дженоа (Генуя)
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