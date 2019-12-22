Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте научил Интер играть красиво. ВИДЕО разгрома Дженоа
Смотреть обзор матча Интер - Дженоа, 21 декабря 2019
Вашему вниманию видеообзор матча Интер - Дженоа, которые встречались в 17-м туре итальянской Серии А. Героем игры стал Лукаку, который отличился дублем (второй гол особенно эффектный) и отдал результативную передачу. Благодаря уверенной победе нерадзури вернулись на первое место - команда Конте опережает Ювентус по дополнительным показателям.
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Дженоа" 4:0
Голы: Лукаку 31, 71, Гальярдини 33, Эспозито 64 (пен.)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...