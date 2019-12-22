Конте научил Интер играть красиво. ВИДЕО разгрома Дженоа

Вашему вниманию видеообзор матча Интер - Дженоа, которые встречались в 17-м туре итальянской Серии А. Героем игры стал Лукаку, который отличился дублем (второй гол особенно эффектный) и отдал результативную передачу. Благодаря уверенной победе нерадзури вернулись на первое место - команда Конте опережает Ювентус по дополнительным показателям.

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Дженоа" 4:0

Голы: Лукаку 31, 71, Гальярдини 33, Эспозито 64 (пен.)