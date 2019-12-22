Суперкубок Италии. Ювентус - Лацио. Анонс и прогноз матча

22 декабря. 18:45. Суперкубок Италии. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "King Saud University Stadium"

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

Сегодня в матче Суперкубка Италии встретятся две наиболее успешные кубковые команды страны последних лет. Разумеется, "Ювентус" собрал значительно больше трофеев и финалов. Но "Лацио" уже отбирал у него Суперкубок-2017 в драматичнейшем матче (2:0, 2:2 в концовке и 3:2 в итоге). Переигрывал в лиге лишь две недели назад. Да и "просто" в лучшей форме. В феноменальной форме. Хотя и сам "Юве" уступал в нынешнем сезоне во всех турнирах лишь однажды. И уже отлично опомнился от того поражения. А близость трофея всегда заводит его. Заводной матч нам и зрителям в Саудовской Аравии, куда Суперкубок приезжает уже второй год подряд, обеспечен.

"Лацио" ныне пребывает в лучшей форме за время работы Симоне Индзаги. А то и президента Клаудио Лотито. Несмотря на провал в Лиге Европы, на который и не обратили внимания. Восемь побед подряд в первом круге лиги и 11 матчей подряд с как минимум двумя забитыми мячами - рекорды клуба. Третье место в лиге и всего три очка до лидера по потерянным совершенно заслуженны. Атака "орлов" - лучшая в лиге (38 голов), оборона - вторая. Причем в обеих категориях "Ювентус" остался позади. Как и в списках лучших бомбардиров и ассистентов лиги, которые возглавляют Чиро Иммобиле (17) и Луис Альберто (11) соответственно. Позади он остался и в очном матче две недели назад (1:3).

Разумеется, такие результаты добавляют уверенности в себе. Индзаги уверен, что команде есть что сказать в любом матче против любого соперника. И, похоже, в любой ситуации. Против "Юве" римляне устроили камбек, забили в добавленное время обоих таймов. Дома забили 3-4 мяча "Торино", "Лечче" и "Удинезе". А в гостях вырвали четыре победы после 83-ей минуты. "Кальяри" и вовсе уступали еще на 92-ой. И это еще важнее, чем разгромы. "Чем больше таких побед - тем больше уверенности в том, что мы способны их достичь. Мы не боимся никого и уверены в себе. Мы сильны и считаем себя сильными", - заявляет капитан Сенад Лулич. Так "Лацио" чувствовал себя очень давно.

И все же лидер турнирной таблицы Серии А по итогам года - именно "Ювентус". Несмотря на всего шестое место по забитым. Поражение в Риме стало для него будильником. Джанлуиджи Буффон, сравнявшийся с Паоло Мальдини по матчам в Серии А (647), заявил, что оно вернуло потерянные энтузиазм и страсть. Также оно заставило впервые выпустить на поле тройку Игуаин-Дибала-Криштиану Роналду. И она привела команду к раннему разгрому "Удинезе" и солидной победе над "Сампдорией". А Маурицио Сарри, наиболее быстрый тренер с сотней побед в Серии А с 1994-го года (в 169-ти матчах), заявляет, что наконец-то получает удовольствие от тренировок, поскольку видит признаки своего стиля.

Разумеется, проблем все ещё немало. Капитан Леонардо Бонуччи по-прежнему недоволен обилием пропущенных - семью в четырех последних турах. А его тренер постоянно боится потери баланса при игре главной тройки в атаке вместе. Говорит о ее усталости. Он отмечал растянутость и хаотичность игры во втором тайме в Генуе. Не понимает, почему его команда пропускает больше при глубокой обороне, чем при высокой. Тем не менее, обе победы в лиге - признаки хорошо знакомого, типичного "Юве" - буря дома с первых минут, мощь и уверенность в себе в гостях. Как и дожимание "Байера" в Лиге Чемпионов после невнятного первого тайма. "Бьянконери" вновь грозны.

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Кадры

Выйдет ли на поле вся тройка в атаке - загадка. Учитывая слова Сарри, в том числе и об усталости Игуаина - не факт. Скорее всего, под нападающими будет играть либо Бернардески, либо оправившийся от травмы Рэмзи. А тандем форвардов составят Дибала, забивший в Генуе отличным ударом, и Криштиану Роналду. Великолепный удар головой последнего с высоты 2.56 метров не только принес победу и стал для него пятым голом за 12 дней, не только подтвердил полное возвращение КриРо после слабого ноября. Но и стал сенсацией во всей Европе и вызвал волну мемов. Даже от португальских ВВС. Автор победного гола в прошлогоднем Суперкубке подходит к нынешнему в отличных форме и настроении.

Усилить атаку готов и Дуглас Коста. В центре поля также нет потерь, кроме Сами Хедиры. Скорее всего, в "старт" вернется Бентанкур. Поскольку Сарри не слишком доволен физической формой Рабио. В обороне не готов лишь капитан Джорджо Кьеллини. Кстати, полетевший в Эр-Рияд для моральной поддержки. Уже здоровый Войцех Щесны должен сменить Буффона. А в центр обороны вернется Матейс Де Лихт. Хотя тренер и очень доволен Мерихом Демиралем, заменявшим голландца трижды подряд. "Если я вижу игрока с таким желанием играть, с такой позитивной энергией - я не могу оставить его в запасе".

В "Лацио" все здоровы, так что дилемм нет. Иммобиле, слабо игравший в двух последних матчах, постарается реабилитироваться за смазанный пенальти против "Ювентуса". Хоакин Корреа, уже побивший свой голевой сезонный рекорд карьеры (6), поможет ему. А Кайседо постарается забить в добавленное время в четвёртом матче подряд. Либо еще ранее. Автор гола в Кальяри Луис Альберто будет поставлять им мячи. А Сергей Милинкович-Савич - прорываться позади них в штрафную. Как против "Юве". Оборону же возглавят опытные Ачерби и Раду и молодой Луис Фелипе, еще один автор гола в ворота чемпиона. Пароло, Баштуш и автор ассиста в Кальяри Хони готовы помочь по ходу матча.

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Бернардески, Дибала, Криштиану Роналду

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Лулич, Иммобиле, Корреа

Прогноз: Ювентус - Лацио 2:2

Бонуччи требует идеальную игру. Индзаги заявляет, что обе команды очень сильны, потому будут заставлять соперника бегать и наказывать за каждую ошибку. Все признают силу, свою и соперника. Многие говорят о критической важности эпизодов. А результаты последних шести очных матчей во всех турнирах - по три победы у каждой. Потому и этот должен получиться равным, насыщенным и драматичным.

"Лацио" желает продлить серию побед над итальянцами. А "Юве", как всегда, желает трофей. Сила атаки обеих несомненна, оборона чемпиона хромает, оборона обладателя Кубка пропускала в семи из девяти последних матчей во всех турнирах. Потому ставим на ничью, чего не было в последних 16-ти очных матчах. Конкретно - на 2:2. А кто додавит далее? Роналду.