Серия А. Аталанта унижает Милан

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 5:0

Голы: Гомес 10, Пашалич 61, Иличич 63, 72, Муриэль 84

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Хатебур 89), Малиновский, Иличич (Муриэль 80), Гомес (Фройлер 88)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 46), Мусаккьо, А. Романьоли, Родригес, Кесси, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек 64), Сусо (Кастильехо 84), Леао, Чалханоглу

Предупреждения: Кастань 46, Де Роон 56 - Мусаккьо 37, Сусо 44, А. Романьоли 68, Кесси 78

Фантастический исторический феноменальный 2019-й год "Аталанты" был немного омрачен последними турами лиги. Лишь двумя победами в семи, девятью домашними матчами подряд с пропущенными. 13-ю из 16-ти на всех полях Серии А. Отставание от "Ромы" и "Лацио" достигло 7-8 очков. А "Милан" после семи очков в трех турах желал доказать, что способен вернуться в лидеры Ломбардии. Однако оказалось, что по качеству он отстаёт от соседей на несколько уровней. Матч прояснил, кто, даже при ленивой игре, один из лидеров региона и лиги, а кто - жутко кризисная команда и клуб.

Алехандро Гомес и Йосип Иличич, не игравшие в неудачном предыдущем туре (1:2 в Болонье), вернулись. И словенец сразу же проверил Доннарумму издали. А аргентинец просто взял и поиздевался над Конти, прошел с левого фланга на угол вратарской и мощно пробил. Вскоре Пашалич ударом издали задел перекладину. Другие также пробовали. Постепенно "Милан" все же как-то выбрался из-под катка и начал появляться в атаке. Но без обострений. Родригес издали чуть промахнулся. А в ответ Иличич вновь проверил Доннарумму. В целом вторая четверть матча была скучной.

Скучным казалось и начало третьей. "Аталанта" крепко держала мяч, не подпускала "Милан" близко. Но не особо ускорялась, не старалась в атаке. Удар слета Кастаня и слалом Малиновского мимо троих закончились неточными ударами. Однако ее качественное преимущество над беспомощным соперником выглядело настолько огромным, что голы пришли легко. Гозенс забросил слева, Малиновский и Пашалич пытались подправить, и Марио успел. А затем автор гола в контратаке отдал Иличичу, тот подержал мяч, пофинтил и спокойно забил. Удар Йосипа издали и прорыв Муриэля окончательно унизили "Милан".

В четвертый раз в своей истории "Милан" уступает в лиге с разницей в пять мячей. Предыдущий был в 1998-ом году. Сразу вспоминается и 1982-й год - год его последнего вылета в Серию Б... А "Аталанта" остается Гордостью Ломбардии.