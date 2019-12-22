Джан Пьеро Гасперини: С самого начала было ясно, что Малиновский – талант

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после разгромной победы над "Миланом" в рамках 17-го тура Серии А.

- Мы завершаем фантастический 2019 год, в котором достигли замечательных результатов и показателей. Теперь команда уходит на каникулы, а затем у нас будет еще много дел.

- Что скажете о Руслане Малиновском?

- С самого начала было ясно, что Малиновский – талант, но, конечно, потребуется немного времени, чтобы адаптироваться к итальянскому футболу. Наша сила в том, что у нас есть 15-16 футболистами, которые являются взаимозаменяемыми, и все они делают свой вклад, на который можно рассчитывать.

- К чему вы стремитесь после третьего места в чемпионате и финала Кубка Италии в прошлом сезоне?

- Мы хотим снова претендовать на еврокубки. Вопрос в том, будет ли это Лига чемпионов, поскольку "Рома" и "Лацио" демонстрируют отличные результаты, но мы хотим бороться, это будет наш четвертый год подряд в борьбе за топ-4, – рассказал Гасперини.