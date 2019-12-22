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Джан Пьеро Гасперини: С самого начала было ясно, что Малиновский – талант

Италия
(1 голосов)

Наставник "Аталанты" подвел итоги после победы над "Миланом"

Джан Пьеро Гасперини: С самого начала было ясно, что Малиновский – талант
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился впечатлениями после разгромной победы над "Миланом" в рамках 17-го тура Серии А.

- Мы завершаем фантастический 2019 год, в котором достигли замечательных результатов и показателей. Теперь команда уходит на каникулы, а затем у нас будет еще много дел.

- Что скажете о Руслане Малиновском?

- С самого начала было ясно, что Малиновский – талант, но, конечно, потребуется немного времени, чтобы адаптироваться к итальянскому футболу. Наша сила в том, что у нас есть 15-16 футболистами, которые являются взаимозаменяемыми, и все они делают свой вклад, на который можно рассчитывать.

- К чему вы стремитесь после третьего места в чемпионате и финала Кубка Италии в прошлом сезоне?

- Мы хотим снова претендовать на еврокубки. Вопрос в том, будет ли это Лига чемпионов, поскольку "Рома" и "Лацио" демонстрируют отличные результаты, но мы хотим бороться, это будет наш четвертый год подряд в борьбе за топ-4, – рассказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Милан (Италия)
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Источник:
Football Italia
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Комментарии (3)
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Кююмалайнен (Київ)
22.12.2019 в 17:04
А вот шахта этот талант не разглядела
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FC Energy (Новая Каховка)
22.12.2019 в 17:22
А Динамо - Яремчука. А не уедь они - может и не стали бы такими, какими есть сейчас.
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Кююмалайнен (Київ)
22.12.2019 в 17:54
С последним утверждением согласен на все 100%
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