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Аталанта - Милан 5:0. Видеообзор матча
Команда Гасперини громит "россонери"
Вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура Серии А "Аталанта" - "Милан".
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Милан" 5:0
Голы: Гомес 10, Пашалич 61, Иличич 63, 72, Муриэль 84
"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Хатебур 89), Малиновский, Иличич (Муриэль 80), Гомес (Фройлер 88)
"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 46), Мусаккьо, А. Романьоли, Родригес, Кесси, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек 64), Сусо (Кастильехо 84), Леао, Чалханоглу
Предупреждения: Кастань 46, Де Роон 56 - Мусаккьо 37, Сусо 44, А. Романьоли 68, Кесси 78