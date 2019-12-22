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Аталанта - Милан 5:0. Видеообзор матча

Италия
(2 голосов)

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Аталанта - Милан 5:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура Серии А "Аталанта" - "Милан".

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Милан" 5:0

Голы: Гомес 10, Пашалич 61, Иличич 63, 72, Муриэль 84

"Аталанта": Голлини, Джимсити, Паломино, Толой, Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Хатебур 89), Малиновский, Иличич (Муриэль 80), Гомес (Фройлер 88)

"Милан": Д. Доннарумма, Конти (Калабрия 46), Мусаккьо, А. Романьоли, Родригес, Кесси, Беннасер, Бонавентура (Пьонтек 64), Сусо (Кастильехо 84), Леао, Чалханоглу

Предупреждения: Кастань 46, Де Роон 56 - Мусаккьо 37, Сусо 44, А. Романьоли 68, Кесси 78

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
22.12.2019 в 16:56
Какое позорище!!!Такой клуб,с такой историей!!!Как можно Италии,городу Милану так ОПУСТИТЬ свою гордость???!!!Тоже самое происходит и с Динамо!!!Стыдно!!!
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