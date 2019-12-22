Серия А. Шахов и Лечче проигрывают, Парма упускает шанс

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Брешия" 1:1

Голы: Грасси 90+2 - Балотелли 72

В Парме и Лечче амбициозные середняки, желающие потеснить проигравших - "Милан", "Торино" и "Кальяри", встречались с новичками и аутсайдерами. "Парма" уже стоит выше "россонери" и "Наполи", желала оформить третью победу подряд впервые с 2014-го года и приблизиться к шестому месту. Победа над сидящей в зоне вылета "Брешией", потерпевшей первое поражение после двух побед подряд, была обязательной. Но без двух ведущих форвардов, без замененного из-за травмы на 55-ой минуте Жервиньо обычно играющие от обороны хозяева не смогли победить. Хорошо, что хотя бы спасли ничью.

Гости владели мячом не меньше. А "Парма" создала недостаточно. Жервиньо и Эрнани не попали в хорошей позиции, Йоронен вытащил удар первого с 15-ти метров. И удар Кулушевски в упор, но с острого угла. Не попал и их оппонент Доннарумма в гораздо более убойном моменте. После ужасной ошибки Бругмана он уже обошёл вратаря, но пробил мимо. А в третьей четверти матча таких моментов не было. Перед Бруну Алвешем не было вратаря, но были защитники. В четвёртой же вышедший на замену Балотелли вовремя подставил ногу под удар издали. Да, через 20 минут еще один вышедший на замену Грасси замкнул навес Кулушевски. Но и ничья для хозяев - плохой результат.

===========

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Болонья" 2:3

Голы: Бабакар 85, Фариас 90+1 - Орсолини 43, 66, Сориано 57

"Болонья" как раз любит и умеет атаковать. Она забила восемь мячей в последних четырех матчах, переиграла "Наполи" и "Аталанту", не уступила "Парме". А "Лечче" после одной победы и одного поражения в восьми матчах был разгромлен "Брешией" (0:3). Да и дома еще не побеждал. Должен был быть разгромлен и сегодня еще в первом тайме. Габриэль помешал. Он дважды выиграл дуэли с Паласио, отбил еще несколько ударов. Орсолини головой попал в перекладину оставленных бразильцем ворот. 9:2 по ударам по воротам за первые 35 минут не хватило.

Все же Риккардо в итоге забил, замкнув ударом в упор заброс Сансоне слева. А в начале второго тайма удалась контратака. Правда, забить удалось не вдвоём против одного, а через пару секунд, втроем против троих. Орсолини забил и еще один, издевательски пройдя защитника. Тем самым обеспечив третью победу после полного возвращения Синиши Михайловича к работе и приближение к шестому месту. Команда Евгения Шахова (играл с 46-ой минуты) вернулась лишь в концовке - Бабакар замкнул "кросс", Фариас выстрелил издали. Поздно. Крайне неудачный матч для "Лечче".