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Суперкубок Италии. Ювентус - Лацио 1:3. Ломать и строить

Италия
(3 голосов)

Первый трофей сезона завоевывают римлянe

Суперкубок Италии. Ювентус - Лацио 1:3. Ломать и строить
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Суперкубок Италии. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. King Saud University Stadium

"Ювентус" - "Лацио" 1:3

Голы: Дибала 45 - Луис Альберто 16, Лулич 73, Катальди 90+4

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Куадрадо 56), Демираль, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Коста 76), Дибала, Криштиану Роналду, Игуаин (Рэмзи 66)

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Катальди 64), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло 68), Лулич, Иммобиле (Кайседо 82), Корреа

Предупреждения: Матюиди 9, Бентанкур 48 - Лейва 35, Луис Альберто 57, Катальди 90+1

Удаление: Бентанкур 90+2 (вторая желтая)

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

"Лацио" одержал восемь побед подряд в лиге, забивал там как минимум дважды в 11-ти матчах подряд. Благодаря этим рекордам клуба он излучал уверенность в победе и в своем четвёртом кубковом финале с Симоне Индзаги. Тем более, что недавно красиво переиграл этот же "Ювентус" в лиге. С тех пор "Юве" преобразился. Прежде всего - доверился тройке Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду. Однако, как и боялся их тренер Маурицио Сарри, баланс это не принесло. Не принесло ни Сарризма, ни победы. Победу принесли 3.5 года тяжелой работы Индзаги и наконец найденный его командой характер.

Первый тайм был несколько похож на первый тайм матча лиги. Только с обратным знаком. "Ювентус" проспал первые 30-35 минут, безраздельно владея мячом, но просто медленно перекатывая его. "Лацио" также особо не спешил. Но хотя бы иногда неплохо комбинировал. Уже в дебюте Луис Альберто нанес три удара по воротам. Два из них - с 11-метровой отметки. Последний легко взял Щесны. А вот предыдущий, после издевательств Лулича над Де Шильо на фланге, заброса на Милинковича-Савича и паса Сергея назад, принес 1:0.

И после гола "Лацио" выглядел лучше выключенного соперника. Первый удар по воротам Стракоши состоялся на 22-ой минуте, первый удар в створ - на 45-ой. Между ними штрафному Дибалы чуть не хватило. Пауло и Криштиану Роналду после редких комбинаций пробивали хуже. А Щесны пришлось отбивать удар Корреа после прорыва и полагаться на блоки защитников после кружев соперника в своей штрафной. Тем не менее, Дибале удалось сравнять счет почти на той же минуте, что и Луису Фелипе в лиге. Когда Стракоша отбил удар Роналду низом с 17-ти метров прямо на него.

В начале второго тайма обе старались и создавать, и прикрывать. Как результат - вратари и защитники работали, но не тяжело. А темп, как и участие местных болельщиков, по-прежнему был крайне низким. Довольно быстро возникло ощущение ожидания дополнительного времени. Особенно после оборонительных замен обеих. Обычно в такой игре свой гол находит именно "Ювентус". Но на этот раз, после "кросса" справа, сбрасывания головой Милинковича-Савича и удара слета Лулича, нашел "Лацио". Первый гол капитана в сезоне.

У чемпиона оставалось достаточно времени и качества для гола. Однако он разве что медленно загружал штрафную банальными "кроссами". Без Игуаина на поле. И даже размен опаснейших штрафных в добавленное время выиграл Катальди, а не Дибала. Как же быстро можно сломать команду! Как быстро сломали "Наполи" того же Сарри, "Милан" Дженнаро Гаттузо! Как быстро исчез "Ювентус", борющийся до конца и находящий голы где и когда угодно! Зато насколько прочным зданием оказался новый характер "Лацио", забившего после 90-ой минуты в четвертом матче из пяти последних против итальянского соперника!

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Луис Альберто Лацио (Рим) Пауло Дибала
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Комментарии (14)
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absurdlight (Kiev)
22.12.2019 в 21:36
Сарри- неудачник
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+4
0
VAO (Луганск)
22.12.2019 в 21:32
Сарри всегда долго запрягает. Результат зависит от того как быстро все подхватят его футбик. Не удивлен что Юве со всеми его звездами долго вкатывается и сталкивается с большими трудностями в игре с хорошо организованными командами.
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+1
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
22.12.2019 в 21:07
Шурочка бл*** Хмельницкая наверное минусует
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+5
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.12.2019 в 21:29
хахах )) случайно зашел а ты тут истерику завела Дашка ты меньет..чица ))
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+1
-4
СашаXM (Хмельницкий)
22.12.2019 в 21:31
одно смешно отписало с одного акка зато основные остались у дашки и будет дальше пукать как её барса с судьями ничейку вырвала )) хотя там 2 пеналя и К как пить дать!
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+1
-4
СашаXM (Хмельницкий)
22.12.2019 в 21:34
кстати это мне как то пофигу тчо Барса что Реал, что Гномик что Криро )) это ты дашка вечно потекшя бегаешь тут на каждом углу вопрос решаешь ))) где штука баксов??? шкура!!! Проспорила год назад и в кусты!!! ПозорЫсько!
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+1
-4
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MES QUE UN CLUB
22.12.2019 в 21:46
Хахахаха. Случайно зашёл..... расскажи это кому другому, ты над каждым его движением рукоблудишь. От моих трёх слов у тебя пер*ак загорелся. Держи при себе огнетушитель, пригодится
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
22.12.2019 в 21:05
Снова прос**ли
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+5
-1
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MES QUE UN CLUB
22.12.2019 в 21:01
Хахахаха. Где КР2,56, где ? PS. Интересно Кристинка разместит фото в соцсетях своей красивой серебряной медальки?
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+5
-2
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Blackboria (Тернопіль)
22.12.2019 в 21:38
2,56 пенальті благав-благав, благав-благав, але так і не виблагав...
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+4
-1
VAO (Луганск)
22.12.2019 в 21:43
Чего ты до Кристинки доибуешься?) Не ну правда. Такое ощущение что он тебе жизнь сломал) Ты тратишь кучу своего времени чтобы просто накакать в коментах про Кристину. А мог бы потратить с большей пользой) Хорошо играет чел в 3-х топ чемпионатах из 4-х становился чемпионом. 5 ЗМ) Епт тебе что мало? Я тоже как бы за Месси. Но Роналду тоже хорош. Мне просто интересно) Обычно люди думают как бы им денег заработать, мечту свою осуществить и себя в жизни продвигать к своим целям а ты думаешь как вознести Месси и обкакать Кристину)
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+1
-3
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MES QUE UN CLUB
22.12.2019 в 21:56
А я уже заработал и мечты осуществил и есть ещё время поприкалываться над идиотами, которые пытаются принизить достоинство моей любимой команды и я вдохнуть спокойно им не позволю. Я уважаю КР как игрока, но ведь пишу я не ему, а этим горе форумчанам.
+2
-1
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Blackboria (Тернопіль)
22.12.2019 в 22:04
Нікого я не підношу, ні до кого не дойо..сь. Я подивився матч і залишив комент про те, що бачив )) П.С. З одного боку, Роналду наче і файний футболіст, але з іншого - симуляції, нирки, випрошування, сльози, егоїзм, та я, я, я, я...
+2
0
Адам Жоржевич (Хмельницький)
22.12.2019 в 20:55
Forza Lazio !!!!!!!
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+3
-1

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