Суперкубок Италии. Ювентус - Лацио 1:3. Ломать и строить

Суперкубок Италии. Саудовская Аравия. Эр-Рияд. King Saud University Stadium

"Ювентус" - "Лацио" 1:3

Голы: Дибала 45 - Луис Альберто 16, Лулич 73, Катальди 90+4

"Ювентус": Щесны, Де Шильо (Куадрадо 56), Демираль, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди (Коста 76), Дибала, Криштиану Роналду, Игуаин (Рэмзи 66)

"Лацио": Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Лейва (Катальди 64), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Пароло 68), Лулич, Иммобиле (Кайседо 82), Корреа

Предупреждения: Матюиди 9, Бентанкур 48 - Лейва 35, Луис Альберто 57, Катальди 90+1

Удаление: Бентанкур 90+2 (вторая желтая)

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

"Лацио" одержал восемь побед подряд в лиге, забивал там как минимум дважды в 11-ти матчах подряд. Благодаря этим рекордам клуба он излучал уверенность в победе и в своем четвёртом кубковом финале с Симоне Индзаги. Тем более, что недавно красиво переиграл этот же "Ювентус" в лиге. С тех пор "Юве" преобразился. Прежде всего - доверился тройке Дибала-Игуаин-Криштиану Роналду. Однако, как и боялся их тренер Маурицио Сарри, баланс это не принесло. Не принесло ни Сарризма, ни победы. Победу принесли 3.5 года тяжелой работы Индзаги и наконец найденный его командой характер.

Первый тайм был несколько похож на первый тайм матча лиги. Только с обратным знаком. "Ювентус" проспал первые 30-35 минут, безраздельно владея мячом, но просто медленно перекатывая его. "Лацио" также особо не спешил. Но хотя бы иногда неплохо комбинировал. Уже в дебюте Луис Альберто нанес три удара по воротам. Два из них - с 11-метровой отметки. Последний легко взял Щесны. А вот предыдущий, после издевательств Лулича над Де Шильо на фланге, заброса на Милинковича-Савича и паса Сергея назад, принес 1:0.

И после гола "Лацио" выглядел лучше выключенного соперника. Первый удар по воротам Стракоши состоялся на 22-ой минуте, первый удар в створ - на 45-ой. Между ними штрафному Дибалы чуть не хватило. Пауло и Криштиану Роналду после редких комбинаций пробивали хуже. А Щесны пришлось отбивать удар Корреа после прорыва и полагаться на блоки защитников после кружев соперника в своей штрафной. Тем не менее, Дибале удалось сравнять счет почти на той же минуте, что и Луису Фелипе в лиге. Когда Стракоша отбил удар Роналду низом с 17-ти метров прямо на него.

В начале второго тайма обе старались и создавать, и прикрывать. Как результат - вратари и защитники работали, но не тяжело. А темп, как и участие местных болельщиков, по-прежнему был крайне низким. Довольно быстро возникло ощущение ожидания дополнительного времени. Особенно после оборонительных замен обеих. Обычно в такой игре свой гол находит именно "Ювентус". Но на этот раз, после "кросса" справа, сбрасывания головой Милинковича-Савича и удара слета Лулича, нашел "Лацио". Первый гол капитана в сезоне.

У чемпиона оставалось достаточно времени и качества для гола. Однако он разве что медленно загружал штрафную банальными "кроссами". Без Игуаина на поле. И даже размен опаснейших штрафных в добавленное время выиграл Катальди, а не Дибала. Как же быстро можно сломать команду! Как быстро сломали "Наполи" того же Сарри, "Милан" Дженнаро Гаттузо! Как быстро исчез "Ювентус", борющийся до конца и находящий голы где и когда угодно! Зато насколько прочным зданием оказался новый характер "Лацио", забившего после 90-ой минуты в четвертом матче из пяти последних против итальянского соперника!