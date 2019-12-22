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Луис Альберто: Никто не ожидал, что мы победим Ювентус сегодня. Но титул у нас

Италия
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Полузащитник "орлов" прокомментировал победу над "Юве"

Луис Альберто: Никто не ожидал, что мы победим Ювентус сегодня. Но титул у нас
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Хавбек "Лацио" Луис Альберто поделился впечатлениями после победы над "Ювентусом" в Суперкубке Италии.

"Я делаю все для команды. Мы много работали, чтобы поднять этот кубок. Все говорили, что это будет невозможно, но вместо этого мы взяли трофей.

Нам нужно продолжать идти по этому пути, а фанаты должны оставаться с нами до самой смерти. Придет время, когда команда будет нуждаться в них, они должны быть двенадцатым игроком на поле. Никто не ожидал, что мы победим "Ювентус" сегодня. Эта команда очень сильна.

Цель достигнута. Я разговаривал с друзьями, у меня была уверенность. Суперкубок возвращается домой с нами, мы должны продолжать верить, что мы очень сильная команда", – рассказал Луис Альберто.

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В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Луис Альберто Лацио (Рим)
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Источник:
alfredopedulla.com
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