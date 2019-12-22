  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Главный тренер Лацио Индзаги: Мы сделали нечто волшебное
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Лацио Индзаги: Мы сделали нечто волшебное

Италия
(1 голосов)

Наставник "орлов" подвел итоги после победы над "Юве"

Главный тренер Лацио Индзаги: Мы сделали нечто волшебное
Новина українською

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы в Суперкубке Италии.

"Лацио" сделал нечто волшебное, поскольку всего за две недели дважды обыграли "Ювентус". Это невероятно.

Думаю, что это была еще одна заслуженная победа сильной команды, которая всегда верила в свои идеи. Наши парни заслужили это.

Нам нужно забыть о скудетто. Нам нужно работать, чтобы наслаждаться такими вечерами, как сегодня. В последние годы у нас их было немало, и мы хотим продолжить испытывать подобное", – поделился Симоне Индзаги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Суперкубок Италии Лацио (Рим) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...