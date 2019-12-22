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Главный тренер Лацио Индзаги: Мы сделали нечто волшебное
Наставник "орлов" подвел итоги после победы над "Юве"
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги поделился впечатлениями после победы в Суперкубке Италии.
"Лацио" сделал нечто волшебное, поскольку всего за две недели дважды обыграли "Ювентус". Это невероятно.
Думаю, что это была еще одна заслуженная победа сильной команды, которая всегда верила в свои идеи. Наши парни заслужили это.
Нам нужно забыть о скудетто. Нам нужно работать, чтобы наслаждаться такими вечерами, как сегодня. В последние годы у нас их было немало, и мы хотим продолжить испытывать подобное", – поделился Симоне Индзаги.