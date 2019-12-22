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Серия А. Наполи дожал Сассуоло на последних секундах

Италия
(1 голосов)

Первая победа Дженнаро Гаттузо

Серия А. Наполи дожал Сассуоло на последних секундах
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Наполи" 1:2

Голы: Траоре 29 - Аллан 57, Обьянг 90+4 (автогол)

"Сассуоло": Пеголо, Мульдур, Марлон (Романья 51), Пелузо, Кирьякопулос, Данкан (Джуричич 64), Локателли, Обьянг, Х. Траоре, Бога (Маньянелли 82), Капуто

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Луперто (Хюсай 46), Манолас, Руи, Аллан, Руис (Элмас 70), Зелински, Кальехон, Милик (Мертенс 76), Инсинье

Предупреждения: Х. Траоре 37, Локателли 66 - Руи 33, Элмас 72

Даже смена тренера не помешала "Наполи" продлить серию матчей без побед до восьми. Дженнаро Гаттузо обещает, что проникнет в головы игроков, требует сфокусироваться, больше держать мяч, играть интенсивно. Но и эти принципы невозможно привить за десять дней. Как и выветрить клубные потрясения. Ныне нужно выгрызать очки и победы правдами и неправдами. И не думать об отставании от Топ-5. Это и получилось в Реджо-Эмилии. После ужасного первого тайма гости добавили и прервали ужасную серию за 17 секунд до финала.

Первый тайм "Наполи" просто провалил, нанеся лишь один удар по воротам до сороковой минуты - Маноласа головой с углового в верхнюю часть перекладины. "Сассуоло", ранее остановивший "Ювентус", "Кальяри" и "Милан" и победивший "Брешию", часто делал что хотел, отлично комбинировал и должен был забивать немало. Руи выносил мяч с линии ворот, Капуто не доставал в метре от них, Мерет отбивал. В частности, он просто спас в одной из контратак. Правда, не смог спасти после еще одного заброса (Локателли) и тычка Траоре в упор. Мяч лишь задел Алекса.

Второй тайм был иным. Гости начали пасовать и давить. Инсинье чуть не переиграл упавшего Пеголо, попадал в него и издали. После неиспользованного классного прорыва Мульдура (неточно) Аллан в окружении защитников прикрыл мяч и пробил как настоящий форвард - в "девятку". На 74-ой минуте Кальехон должен был пробивать Пеголо в упор. Сразу же классическая тройка должна была забивать по голу. Кальехон попал в перекладину, Инсинье - в защитника на линии ворот, а Мертенс головой - в рекламные щиты. Хосе еще и забил из минимального офсайда.

И все же победа досталась команде Гаттузо. В стиле Рино. Она старалась и в добавленное время. И на последней минуте после подачи углового и касания головой Ди Лоренцо Обьянг опередил Элмаса. Не так, как Педро хотелось бы. По второму тайму "Наполи", пожалуй, заслужил победу. А такой камбек отправит команду и клуб в 2020-й год хотя бы с каким-то оптимизмом. Тем интереснее для зрителей.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Серия А Сассуоло (Сассуоло) Наполи (Неаполь)
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