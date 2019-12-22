Маурицио Сарри: Поражение в суперкубке не повлияет на сезон, слезы проблем не решат

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался после поражения от "Лацио" в Суперкубке Италии.

"Очень жаль, что мы упустили трофей, но впереди еще пять месяцев и множество турниров на кону. Это не повлияет на сезон, слезы проблем не решат.

Дело не в атакующем трио Игуаин – Роналду – Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки.

Причина поражения в том, что нам не хватило свежести. Мы должны быть в состоянии преодолеть эти трудности", – сказал Маурицио Сарри.