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Маурицио Сарри: Поражение в суперкубке не повлияет на сезон, слезы проблем не решат
Наставник туринцев поделился мыслями после поражения от "орлов"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался после поражения от "Лацио" в Суперкубке Италии.
"Очень жаль, что мы упустили трофей, но впереди еще пять месяцев и множество турниров на кону. Это не повлияет на сезон, слезы проблем не решат.
Дело не в атакующем трио Игуаин – Роналду – Дибала, они сыграли на должном уровне, как и остальные игроки.
Причина поражения в том, что нам не хватило свежести. Мы должны быть в состоянии преодолеть эти трудности", – сказал Маурицио Сарри.
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