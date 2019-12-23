Логичные результаты процессов. Итоги 17-го тура Серии А

Сампдория - Ювентус 1:2

Фиорентина - Рома 1:4

Удинезе - Кальяри 2:1

Интер - Дженоа 4:0

Торино - СПАЛ 1:2

Аталанта - Милан 5:0

Парма - Брешия 1:1

Лечче - Болонья 2:3

Сассуоло - Наполи 1:2

Лацио - Эллас Верона перенесен

В 17-ом туре Серии А мы видели все. Разгромы, камбеки, сюрпризы, решающие голы в добавленное время. Ливень голов в целом - 33 в девяти матчах! Вместе с тем, уже на второй взгляд в его матчах осталось мало удивительного. Все соответствовало логике. Логике игры и физического состояния команд в последние недели, либо логике развития клубов в последние годы.

Важные старые новости

Растянутость календаря тура и вчерашний провал "Ювентуса" в Суперкубке превратили его победу над "Сампдорией" в среду в старые новости. Но на самом деле она важна. И не только из-за достижений Маурицио Сарри и Джанлуиджи Буффона - самого быстрого тренера за последние 25 лет с сотней побед в Серии А и совместного лидера по отыгранным матчам в турнире. Прежде всего, год закончен лидером лиги. Криштиану Роналду забил в своем втором гостевом матче в целом и подряд, забил свой шестой гол в декабре во всех турнирах. Да еще как! Взлет на 256 сантиметров подтвердил его выход из ноябрьского кризиса, когда не забил ни единого гола за клуб. А главное - явление трезубца.

В Генуе "Юве" не поразил. Сарри признавал слабость, хаотичность и растянутость во втором тайме. Атака ныне лишена скорости и мысли, что мы отлично видели и вчера. А оборона пропустила седьмой гол в четырех турах. Однако в целом солидное выступление и четкая защита преимущества напоминали традиционные гостевые матчи чемпиона. Да еще и удалось забить дважды команде, не пропустившей ни разу от более забивных "Аталанты" и "Ромы". Во многом благодаря трезубцу. В шести последних матчах, включая Суперкубок, с Игуаином, Дибалой и Роналду на поле одновременно разница мячей 9:2. Без хотя бы одного из них - 2:8. Именно после Генуи стало ясно, что нужно продолжать с ними.

Скамья запасных существует

"Интер" также кое-что прояснил для себя. Наличие скамьи запасных. Что Антонио Конте практически отрицал постоянными жалобами. "Дженоа" громили без Година, Брозовича и Лаутаро Мартинеса. После двух матчей без побед в лиге, вылета из Лиги Чемпионов от дублеров "Барселоны", на фоне войны Конте с прессой. Напряжение сняли Кандрева, до того наигравший во всех турнирах за 20 дней лишь 47 минут (два ассиста), травмированный Гальярдини (гол и заработанный пенальти), Ромелу Лукаку, не забивавший в течение 365-ти минут в лиге (два гола и ассист). И 17-летний Себастьяно Эспозито, самый молодой игрок "старта" команды в 21-ом веке и второй по молодости автор гола в ее истории.

Да, с соперником явно повезло. "Дженоа" не побеждала в семи матчах подряд, выглядела разваленной. Ее тренер на пути домой. И в предыдущем сезоне она получила от "Интера" 0:5 и 0:4, Гальярдини забил ей больше мячей в карьере, чем всем остальным командам вместе взятым. Против такого соперника не помешали даже 30 ленивых медленных первых минут, а сотый "сухой" матч Самира Хандановича в лиге дался ему легко. И, тем не менее, любая победа со счетом 4:0 важна и добавляет радости. Она как бы подчеркнула важность и грандиозность работы, уже проделанной Конте в команде. Тренер имеет полное право гордиться игроками. И собой. "Интер" наверху.

Сила отдыха

В станах участников Еврокубков всегда жалуются на усталость. Мол, дайте нам одну игру в неделю - и вы увидите, на что мы способны. Что ж, этот тезис "Интер", "Рома" и "Аталанта" подтвердили разгромами. Римляне должны были опасаться гостевого матча против команды, остановившей "Интер", "Ювентус" и "Аталанту". Они также страдали леностью, начали и закончили первый тайм, а также начали второй медленно, даже слабее соперника. "Фиорентина" вовсе не выглядела безнадежной. Впрочем, фундамент "Ромы" ныне настолько прочен, а атака - настолько весела, что 22 очка из 27-ми последних и прочное четвертое место выглядят абсолютно заслуженными.

Лоренцо Пеллегрини нашел Дзаньоло в окружении четырех. Коларов забросил мяч со штрафного будто рукой и стал лучшим защитником лиги по голам за календарный год с 2006-го - девять. Пеллегрини наконец-то забил заслуженный первый гол в сезоне.

А Дзаньоло убежал от всех. Месть за 1:7 в Кубке в январе состоялась. Паулу Фонсека все еще говорит о важности владения мячом, о том, как непросто привить игрокам в Серии А понимание этого. И, вместе с тем, видит прогресс в этом компоненте. Да и без него, с седьмым местом в лиге по процентам владения, "Рома" справляется неплохо. Отлично.

В игре "Аталанты" также присутствовала лень. С 20-й по 60-ую минуты. Ей хватало 1:0, герметичной обороны, владения мячом. 8:6 по ударам по воротам. Однако затем бергамцы продемонстрировали, на что способны в сильнейшем составе после недели отдыха. И доказали, что всего две победы в предыдущих семи матчах лиги и девять матчей подряд дома с пропущенными были следствием усталости, а не слабости. Настолько легкий разгром вроде бы ожившего соперника впечатляет. Не случайно Джан Пьеро Гасперини прыгал по полю как ребенок и говорил о "короне" фантастического года. Заслуженной короне после 99-ти забитых и славы первой атаки лиги, финала Кубка, 1/8 финала Лиги Чемпионов...

Поражения клубов

Что сказать о проигравших "Интеру", "Роме" и "Аталанте"? Они также пришли к такому результату не случайно. Проект построения игры в короткий пас от своих ворот не удался Тьяго Мотте. Более того - комичными ошибками лишь укрепил позиции "Дженоа" как худшей обороны лиги. Не повысил реализацию. И опустил на 20-ое место. "Интер" легко перекусил попытки комбинировать, которые перекусывали и другие. А 29 человек с игровыми минутами в текущем сезоне - признак кадрового бардака. Назначать упрямого неопытного не умеющего строить оборону тренера посреди сезона в бурлящий клуб было грубой ошибкой.

"Фиорентина" после двух очков в семи матчах также ищет нового тренера. И оправдания травмами Рибери и Кьезы не помогли Винченцо Монтелле. Как и его же слова о достойной игре до третьего гола и несправедливом результате. Он сам отметил усталость не уходящих с поля опорников, недостаточные качество и бомбардирский талант игроков. В прощальном письме говорил и о неправильном построении команды в целом. Однако кто же ее строил? Кто усадил в глухой запас лучшего бомбардира предыдущего сезона и как раз опорника Бенасси? Аэроплан был в команде с апреля, и 19 очков из 72-ух возможных ничем не оправдать.

Стефано Пиоли как раз не хочется критиковать настолько сильно.

Он также пришел в октябре, явно улучшил команду, нашел общий язык с игроками. В четырех предыдущих турах его "Милан" опередил "Аталанту" по очкам (8), да и по игре, создавал много и двигался быстро. Однако в решающий момент груз бардака в клубе, смены владельцев, спортивных директоров и главных тренеров в среднем раз в год свалил его с ног. В начале матча "Аталанта" издевалась над ним, в последние полчаса издевательски легко прорывалась к воротам. А между этими периодами получивший мяч "Милан" просто не верил в свою способность забить.

Крупнейшее поражение с 1998-го года и четвертое такое в истории клуба ожидаемо вызвало бурную реакцию. Звонимир Бобан говорил о позоре. Сам Пиоли - о развале еще со старта и даже худшей игре после перерыва против "наихудшего" в таком состоянии соперника. О неспособности организовать высокий прессинг и противостоять такому. Оба говорили о "ненастоящем "Милане". Об игроках, будто встречающихся впервые. Болельщики также бушуют. Но все же большинство просто устали. И привыкли. Такое поражение бывшего гранда не удивило. Не удивила ни одна линия, ни один игрок. И это самое страшное. Именно такой "Милан" настоящий.

Прорыв на путь

Болельщики "Милана" уже скучают по Дженнаро Гаттузо. С ним команда могла играть плохо, уныло, нервно. Но в сезоне 2018/19 пропускала три мяча лишь дважды, тогда проигрывая со счетом 2:3. И ни разу - больше трех. В первом тайме "Сассуоло" возил его "Наполи" гораздо сильнее, чем "Аталанта" - "Милан". Наставник "нероверди" Роберто Де Дзерби после матча был страшно разозлен тем, что его команда не добила соперника в "идеальном" тайме. Но во втором неаполитанцы постепенно добавляли, создали уйму опасных моментов и вырвали победу за 17 секунд до финального свистка. Первую после восьми матчей подряд без нее.

Рино резонно заявил, что команда еще не вылечена, что игроки еще не привыкли к тому, что не борются за Скудетто. Все еще ищет баланс и интенсивность, пытается "влезть в головы" игрокам. Разумеется, он недоволен первым таймом, в котором "Наполи" за сорок минут нанес лишь один удар по воротам. Но в итоге он доберется до них. Уже нынешняя победа над командой, не проигравшей "Ювентусу", "Кальяри" и "Милану", не проигравшей дома самому "Наполи" в четырех последних очных матчах - признак начала движения. Достичь Топ-4 почти невозможно. Но ныне главное - прийти в порядок. А путь к порядку уже намечен.

Не доиграли и почти не доиграли

Кто готов воспользоваться уникальным Еврокубковым шансом в таком сезоне "Милана" и "Наполи"? "Сассуоло" вновь не доиграл, не добил. Де Дзерби просто в ярости: "Если кому-то плевать на результат, и он не видит разницы между победой и ничьей, ничьей и поражением - он не в той профессии". "Парма" закончила год на очень высоком седьмом месте. Но должна была добывать третью победу подряд впервые с 2014-го года и приближаться к шестому. А вместо этого дома создала мало против аутсайдера. И отскочила лишь на 92-ой минуте. Травмы двух форвардов и Жервиньо, о чем говорил и Роберто Д'Аверса - оправдание, но не полное.

Роландо Маран также доволен шестым местом "Кальяри", говорит о большом прогрессе в игре и характере. Но последние два тура года с двумя поражениями после 13-ти матчей без них заставляют задуматься. Сарды также создали очень мало - один удар в створ и стойку Наингголана. И пропустили сразу же после забитого в концовке. Они слишком часто не доигрывают. Как и "Торино". Неделю назад "быки" упустили 3:0 в Вероне, ныне проиграли, ведя в счете. Вальтер Маццарри сетовал на физическую силу соперника, был рад тому, что даже вдесятером доминировал "Торо". Но ведь не нужно было даже доводить дело до удаления и одного гола дома против 20-ой команды лиги.

Лишь "Болонья" смогла подтвердить свою заявку на Топ-7. Хотя и она чуть не потеряла третью победу в четырех последних матчах. Помощник Синиши Михайловича Эмилио Де Леао заявил, что босс любит напряжение на последних минутах, что ему всегда нужен адреналин. Доволен 11-ю забитыми в пяти последних матчах. Но такое напряжение и вправду было ненужным. Ведь до этого, как признал Де Леао, нужно было забивать 7-8 мячей.

Если бы "россоблу" позволили сопернику забить и третий гол после 85-ой минуты - ярость серба была бы запредельной. Но в итоге можно просто похвалить самого молодого итальянского автора дубля в сезоне в лиге Риккардо Орсолини. Более опытных Сориано и Сансоне. И вечно молодого Паласио. Они формируют блестящую атаку.

Комплименты аутсайдерам

Уже не впервые большинство аутсайдеров заслуживают комплименты. "Сампдория" поборолась с "Ювентусом" как могла и даже доминировала во втором тайме. СПАЛ не сдался после раннего пропущенного, устроил жёсткую битву и добыл первую победу с пятого октября именно в Турине. Не случайно Леонардо Семпличи считает матч поворотным пунктом. "Брешия" поборолась не равных в своем третьем матче за восемь дней. Не хватило лишь свежести в концовке. Автор ее гола Марио Балотелли уже уверен в спасении. А наставник "Удинезе" Лука Готти и вовсе полностью доволен выступлением против "Кальяри". "Если будем играть так - регулярно будет результат".

Украинский след

Два аутсайдера все же заслужили порицание - "Дженоа" и "Лечче". "Мы стали слишком самоуверенными после семи из восьми матчей без поражений. Потому ментально упали и часто ошибаемся. Я желаю вновь найти мою команду. В январе придут 4-5 новичков". Эти слова наставника "волков" Фабио Ливерани - плохие новости для всех. В том числе и для Евгения Шахова. Команда летела в пропасть и без него. Но именно после его выхода на поле на 46-ой минуте пропустила второй и третий мячи.

Украинец на этот раз заменил последнего опорника Тахцидиса. Возможно, потому с последнего места (неделю тому) по среднему числу касаний мяча за минуту сразу же выскочил на одно из первых. Нанес удар с 15-ти метров. Дважды сбрасывал под удары издали. Но его удар вратарь взял, остальные также не были значимыми. Отметим и четыре потери мяча (второе место в команде). И вердикт прессы - оценки 4.5-5.5, "ничем не влиял, не чувствовался, был анонимным".

Руслану Малиновскому также пришлось действовать иначе, чем обычно. В предыдущем туре в Болонье он был главным атакером. Здесь же превратился в главного распасовщика. В чем преуспел. Шёл в обыгрыш, раздавал короткие передачи. Особенно в начале матча во время штурма. А в концовке отдал ассист к пятому голу длинным забросом со своей половины поля. Гасперини довольно комментировал: "Мы всегда знали, что речь о таланте. Лишь нужно было время для адаптации в тяжёлой Серии А".

Правда, в итоге Руслан остался наименее ярким из игроков "Ла Деа". Последним в команде по передачам. А его слалом мимо четверых закончился неточным ударом с 17-ти метров. Этот удар остался единственным. Два паса под удары издали также не запомнились. Потому по оценкам он был среди последних в команде. Тем не менее, 6.5-7 - очень хорошие оценки в историческом матче "Аталанты". СМИ также остались довольны тем, как он связывал полузащиту с атакой, как держал мяч. Плеймейкер.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Голы ударом головой и крученым издали плюс ассист. Справился и без Лаутаро

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Разочарование тура - "Милан". Катастрофа

Лучший вратарь тура - Йессе Йоронен ("Брешия"). Два важных сейва

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