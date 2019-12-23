Бонуччи: Очень плохо, что Ювентус не завоевал Суперкубок, но мы проиграли достойной команде

Лидер обороны туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи подвел итоги вчерашнего матча за Суперкубок Италии.

"Мы должны отдать должное "Лацио", они провели великолепный матч. Мы понимали, что они будут в хорошем состоянии - и в физическом, и в психологическом.

Очень плохо, что мы не смогли завоевать трофей, мы действительно боролись за него. Но победитель заслуживает похвалы, мы проиграли достойной команде. Сейчас мы немного отдохнем, а после нас ждет много важных матчей в 2020 году", - приводит слова итальянца JTV.

Напомним, что в текущем сезоне "Ювентус" ведет серьезную борьбу "Интером" Антонио Конте. У двух коллективов сейчас по 42 очка.