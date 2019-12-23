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Бонуччи: Очень плохо, что Ювентус не завоевал Суперкубок, но мы проиграли достойной команде

Италия
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"Орлы" и правда провели шикарный поединок

Бонуччи: Очень плохо, что Ювентус не завоевал Суперкубок, но мы проиграли достойной команде
UA-Футбол
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Лидер обороны туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи подвел итоги вчерашнего матча за Суперкубок Италии.

"Мы должны отдать должное "Лацио", они провели великолепный матч. Мы понимали, что они будут в хорошем состоянии - и в физическом, и в психологическом.

Очень плохо, что мы не смогли завоевать трофей, мы действительно боролись за него. Но победитель заслуживает похвалы, мы проиграли достойной команде. Сейчас мы немного отдохнем, а после нас ждет много важных матчей в 2020 году", - приводит слова итальянца JTV.

Напомним, что в текущем сезоне "Ювентус" ведет серьезную борьбу "Интером" Антонио Конте. У двух коллективов сейчас по 42 очка.

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В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Лацио (Рим)
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