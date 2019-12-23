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Ванда Нара: Хотелось бы увидеть Лукаку в больших играх, но матчи ЛЧ он теперь будет смотреть по телевизору

Италия
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Агент Икарди жестко проехался по бельгийцу

Ванда Нара: Хотелось бы увидеть Лукаку в больших играх, но матчи ЛЧ он теперь будет смотреть по телевизору
UA-Футбол
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Этим летом Икарди был отправлен в аренду в "ПСЖ", в то время как на его место был куплен Лукаку. Он неплохо стартовал в новом клубе, однако Ванда Нара, жена и агент Мауро, не осталась под впечатлением.

"Хотелось бы увидеть Лукаку в по-настоящему больших матчах. Однако клуб вылетел из ЛЧ и игры плей-офф он будет смотреть по телевизору. Прошлая девятка (Мауро Икарди) забила 150 голов за команду.

Могу сказать, что прогресс "Интера" связан с приходом Конте. Он действительн изменил команду. В текущем сезоне он лишь трижды играл с полузащитой, который ему подходит", - сказала Ванда на шоу Tiki Taka.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не спешит выкупать контракт Икарди.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан) Ванда Нара
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