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Джузеппе Якини возглавил Фиорентину
Монтелла привел "фиалок" практически на самое дно
Ряд неутешительных результатов заставили руководство "Фиорентины" уволить Винченцо Монтеллу. Достаточно скоро был найден новый наставник.
Как передает официальная пресс-служба команды, Джузеппе Якини стал у руля клуба. Контракт со специалистом подписан до лета 2021 года. Ранее в Серии А он работал с "Сампдорией", "Сассуоло" и "Эмполи".
ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019
https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/taNXbltxV5
Официально Якини будет представлен перед прессой 28 декабря. Первым соперником итальянца станет не менее кризисная "Болонья".