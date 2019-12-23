Джузеппе Якини возглавил Фиорентину

Ряд неутешительных результатов заставили руководство "Фиорентины" уволить Винченцо Монтеллу. Достаточно скоро был найден новый наставник.

Как передает официальная пресс-служба команды, Джузеппе Якини стал у руля клуба. Контракт со специалистом подписан до лета 2021 года. Ранее в Серии А он работал с "Сампдорией", "Сассуоло" и "Эмполи".

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola



https://t.co/caS3ZKiNMA#ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/taNXbltxV5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 23, 2019

Официально Якини будет представлен перед прессой 28 декабря. Первым соперником итальянца станет не менее кризисная "Болонья".