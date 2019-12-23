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Джузеппе Якини возглавил Фиорентину

Италия
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Монтелла привел "фиалок" практически на самое дно

Джузеппе Якини возглавил Фиорентину
UA-Футбол
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Ряд неутешительных результатов заставили руководство "Фиорентины" уволить Винченцо Монтеллу. Достаточно скоро был найден новый наставник.

Как передает официальная пресс-служба команды, Джузеппе Якини стал у руля клуба. Контракт со специалистом подписан до лета 2021 года. Ранее в Серии А он работал с "Сампдорией", "Сассуоло" и "Эмполи".

Официально Якини будет представлен перед прессой 28 декабря. Первым соперником итальянца станет не менее кризисная "Болонья".

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В статье: Джузеппе Якини Фиорентина (Флоренция)
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