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СМИ: Милан близок к подписанию Ибрагимовича

Италия
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Спасет ли швед кризисную команду?

СМИ: Милан близок к подписанию Ибрагимовича
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Уже 31 декабря официально закончится контракт Златана Ибрагимовича с клубом "ЛА Гэлакси". Далее он волен переходить в любой из коллективов.

По данным ANSA, ближе всего к его подписанию итальянский "Милан". Стороны уже очень давно ведут переговоры и теперь они на финишной прямой.

Главная проблема для клуба - требования шведа. Они будут просить его немного "убавить аппетиты" и согласиться на меньшую зарплату.

В этом сезоне у "Милана" очень большие проблемы в нападении. В чемпионате Италии они забили лишь 16 голов.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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