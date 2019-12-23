СМИ: Милан близок к подписанию Ибрагимовича

Уже 31 декабря официально закончится контракт Златана Ибрагимовича с клубом "ЛА Гэлакси". Далее он волен переходить в любой из коллективов.

По данным ANSA, ближе всего к его подписанию итальянский "Милан". Стороны уже очень давно ведут переговоры и теперь они на финишной прямой.

Главная проблема для клуба - требования шведа. Они будут просить его немного "убавить аппетиты" и согласиться на меньшую зарплату.

В этом сезоне у "Милана" очень большие проблемы в нападении. В чемпионате Италии они забили лишь 16 голов.