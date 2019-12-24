Лукаку рассказал, с какими трудностями столкнулся Криштиану Роналду в Италии

Перед переездом Ромелу Лукаку из Англии в Италию, форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, с какими трудностями столкнулся на Апеннинах. Слова бельгийца приводит Goal.com. Напомним, сейчас "нерадзурри" и "бьянконери" делят первую строчку в Серии А (по 42 зачетных пункта).

"Я общался с Криштиану перед трансфером, он сказал мне, что Серия А – самая оборонительная лига в мире. Роналду добавил, что он забивал голы везде, куда бы ни отправился, но в Италии ему сложнее всего. Если Криштиану Роналду так считает, то это должно быть правдой".

Португалец проводит второй сезон за "Ювентус" после отъезда из Мадрида. Интересно, что по состоянию на 17 сыгранных туров Серии А, Лукаку забил столько же голов, сколько за весь прошлый сезон в АПЛ.