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Президент Наполи: С Гаттузо нас ждёт светлое будущее

Италия
(1 голосов)

Но так ли это?

Президент Наполи: С Гаттузо нас ждёт светлое будущее
Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уверен, что новый наставник команды Дженнаро Гаттузо обеспечит неаполитанцам светлое будущее.

"Последние несколько месяцев футбольного года не принесли нам того удовлетворения и успеха, которыми мы наслаждались в прошлом. Но я уверен, что вместе с Дженнаро Гаттузо, его напряжённой работой и ради единства нашей цели у нас впереди светлое будущее", — приводит слова Де Лаурентиса официальный сайт итальянского клуба.

Сейчас "Наполи" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка в 17 турах.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Дженнаро Гаттузо Наполи (Неаполь)
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