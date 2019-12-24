Президент Наполи: С Гаттузо нас ждёт светлое будущее

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уверен, что новый наставник команды Дженнаро Гаттузо обеспечит неаполитанцам светлое будущее.

"Последние несколько месяцев футбольного года не принесли нам того удовлетворения и успеха, которыми мы наслаждались в прошлом. Но я уверен, что вместе с Дженнаро Гаттузо, его напряжённой работой и ради единства нашей цели у нас впереди светлое будущее", — приводит слова Де Лаурентиса официальный сайт итальянского клуба.

Сейчас "Наполи" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 24 очка в 17 турах.