Ювентус готов заплатить 60 миллионов евро за Погба и включить в сделку Эмре Джана

"Ювентус" готов выложить за Погба € 60 млн и включить в сделку хавбека Эмре Джана, и этого может хватит английскому клубу, чтобы осуществить этот трансфер "как можно скорее", об этом сообщает Tuttosport

Контракт французского полузащитника в "Манчестер Юнайтед" заканчивается через 18 месяцев. Это означает, что клуб может рассмотреть возможность продажи игрока в ближайшее время, чтобы получить крупную сумму за его уход. Ранее появилась информация, что главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер не собирается отпускать Погба в январское трансферное окно.

В этом сезоне чемпионата Англии Поль Погба принял участие в шести матчах. Полузащитник сборной Франции не забил ни одного гола и отметился двумя результативными передачами.