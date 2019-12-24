Конте хочет видеть в Интере полузащитника Боруссии, если не удастся заполучить Видаля

Уже давно стало ясно, что Антонио Конте требует от руководства трансфера Артуро Видаля. Но "Барселона" не планирует отпускать своего футболиста.

Стороны уже несколько месяцев ведут переговоры, однако никто не планирует уступать. Сейчас "Интер" даже разработал запасной вариант.

Они намерены оформить переход игрока "Боруссии" Юлиана Вайгля. Полузащитник в текущем сезоне не очень стабильно попадает в основу, что может лишь облегчить задачу итальянцев.

Вайгль защищает цвета "шмелей" с 2015 года, проведя за клуб порядка 150 матчей.