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Кутроне не впечатлил в Вулверхэмптоне и может вернуться в Италию

Италия
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Лишь полгода побыл заграницей

Кутроне не впечатлил в Вулверхэмптоне и может вернуться в Италию
UA-Футбол
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Этим летом Патрик Кутроне решил покинуть родину и отправился покорять английский чемпионат. "Вулверхэмптон" выкупил футболиста за 18 миллионов евро.

Однако в новом клубе он не впечатляет. Нападающий лишь трижды выходил в старте, а за неполных 12 матчей забил три гола. Крайне вероятно, что зимой он сменит чемпионат.

По данным Tuttosport, в его трансфере заинтересована "Фиорентина". Они готовы арендовать итальянца с возможностью выкупа, а спортивный директор "фиалок" уже вылетел для переговоров.

Напомним, что вчера стало известно имя нового наставника флорентийского клуба.

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В статье: Вулверхэмптон Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне
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