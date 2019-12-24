Кутроне не впечатлил в Вулверхэмптоне и может вернуться в Италию

Этим летом Патрик Кутроне решил покинуть родину и отправился покорять английский чемпионат. "Вулверхэмптон" выкупил футболиста за 18 миллионов евро.

Однако в новом клубе он не впечатляет. Нападающий лишь трижды выходил в старте, а за неполных 12 матчей забил три гола. Крайне вероятно, что зимой он сменит чемпионат.

По данным Tuttosport, в его трансфере заинтересована "Фиорентина". Они готовы арендовать итальянца с возможностью выкупа, а спортивный директор "фиалок" уже вылетел для переговоров.

Напомним, что вчера стало известно имя нового наставника флорентийского клуба.