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"В нас никто не верил". Сарри рассказал, как 16 лет назад над ним и Аллегри смеялись друзья

Италия
(1 голосов)

Теперь итальянцы добились признания

"В нас никто не верил". Сарри рассказал, как 16 лет назад над ним и Аллегри смеялись друзья
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Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о забавном случае, когда он вместе с Массимилиано Аллегри работал в Серии C2. 16 ноября 2003 года "Санджованезе", которым руководил Сарри, сыграл вничью 0:0 с "Альянезе" – команду тренировал Аллегри.

"Тот матч прошел без голов, даже без ударов в створ. В конце поединка мой друг подошел ко мне и сказал: "Если вы тренеры, то тогда любой может быть тренером". В меня и Аллегри тогда никто не верил", – приводит слова Маурицио Football Italia.

"Лига чемпионов должна быть нашей целью, но турнир проводится навылет, всегда будут риски и отдельные эпизоды. Наше кредо – выигрывать и убеждать. Так говорил Арриго Сакки. До настоящего момента в нашей игре это прослеживалось лишь вспышками, но мы на верном пути".

"Ювентус" делит первую точку в Серии А с "Интером". На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "бьянконери" встретится с "Лионом".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Маурицио Сарри
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Комментарии (1)
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
25.12.2019 в 10:18
ось що важливо .. "работал в Серии C2" .. а у нас двотижневі курси і хоп - тренер Динамо, чи взагалі спочатку тренер, потім на курси! Без досвіду, без розуміння, мля генії всі такі
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