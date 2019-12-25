"В нас никто не верил". Сарри рассказал, как 16 лет назад над ним и Аллегри смеялись друзья

Алленаторе туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о забавном случае, когда он вместе с Массимилиано Аллегри работал в Серии C2. 16 ноября 2003 года "Санджованезе", которым руководил Сарри, сыграл вничью 0:0 с "Альянезе" – команду тренировал Аллегри.

"Тот матч прошел без голов, даже без ударов в створ. В конце поединка мой друг подошел ко мне и сказал: "Если вы тренеры, то тогда любой может быть тренером". В меня и Аллегри тогда никто не верил", – приводит слова Маурицио Football Italia.

"Лига чемпионов должна быть нашей целью, но турнир проводится навылет, всегда будут риски и отдельные эпизоды. Наше кредо – выигрывать и убеждать. Так говорил Арриго Сакки. До настоящего момента в нашей игре это прослеживалось лишь вспышками, но мы на верном пути".

"Ювентус" делит первую точку в Серии А с "Интером". На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "бьянконери" встретится с "Лионом".