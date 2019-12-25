Капитан Интера рассказал о работе с Антонио Конте

Капитан миланского "Интера" Самир Ханданович рассказал об отношениях с новым тренером своей команды - Антонио Конте. Также поведал о своей роли лидера.

"Я понимаю, почему у Конте получается давать результат в любой команде. Он очень требовательный тренер и, в первую очередь, к самому себе. Его интересует лишь его команда, он умеет оценить старание игроков.

Быть капитаном "Интера" - ответственность, которой я по-настоящему горжусь. Мы делаем шаги вперед, однако нам есть куда рости. Думаю, что у нас получается работать единным целым", - заявил Ханданович.

Напомним, что сейчас "Интер" делит с "Ювентусом" первую строчку в чемпионате. У двух клубов по 42 очка.