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Ювентус не отпустит Рабио в январе

Италия
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Полузащитник недоволен своим игровым временем

Ювентус не отпустит Рабио в январе
UA-Футбол
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Этим летом Адриен Рабио подписал контракт с "Ювентусом", перейдя в состав чемпиона Италии на правах свободного агента. Он получил хорошую зарплату, а также бонус за переход.

Однако он столкнулся с очень серьезной конкуренций, которая вызывает у него определенное недовольство. Француз стал намекать на возможный уход из команды.

По данным Telefoot, "Ювентус" не устраивает подобный вариант. Клуб не продаст Рабио в январе, а Маурицио Сарри станет его чаще выпускать на поле.

Ранее сообщалось, что игрока может подписать "Тоттенхэм".

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В статье: Ювентус (Турин) Адриен Рабио
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