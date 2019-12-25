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Гаттузо хочет переманить в Наполи защитника Милана

Италия
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Итальянец с ним хорошо знаком

Гаттузо хочет переманить в Наполи защитника Милана
UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи". Сейчас он составляет список трансферов на ближайшею зиму и он хотел бы видеть в команду защитника "Милана".

Речь идет о Рикардо Родригесе, с которым Гаттузо работал полтора сезона. Его текущий контракт расчитан до лета 2021 года, а потому "Милан" захочет получить за него приличные деньги.

Крайне вероятно, что в "Наполи" он должен будет заменить Гуляма, который давно хочет сменить команду.

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В статье: Рикардо Родригес Наполи (Неаполь) Милан
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