Гаттузо хочет переманить в Наполи защитника Милана

Совсем недавно Дженнаро Гаттузо возглавил "Наполи". Сейчас он составляет список трансферов на ближайшею зиму и он хотел бы видеть в команду защитника "Милана".

Речь идет о Рикардо Родригесе, с которым Гаттузо работал полтора сезона. Его текущий контракт расчитан до лета 2021 года, а потому "Милан" захочет получить за него приличные деньги.

Крайне вероятно, что в "Наполи" он должен будет заменить Гуляма, который давно хочет сменить команду.