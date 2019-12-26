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Возраст берет свое? Роналду выдал наименее результативный год за последнее десятилетие

Италия
(1 голосов)

В Италии португалец перестал так много забивать

Возраст берет свое? Роналду выдал наименее результативный год за последнее десятилетие
UA-Футбол
Новина українською

В 2019-м году Криштиану Роналду забил только 39 голов. Для португальца - это по-настоящему мизерный показатель. 25 точных ударов он нанес играя за "Ювентус", а еще 14 в футболке сборной Португалии.

Как подсчитала Marca, уходящий год стал для него худшим за последнее десятилетие. С момента прихода в "Реал" он никогда не забивал так мало.

Также интересно, что с 2013 года его результативность постоянно шла на спад. В том году он забил 69 раз, после этого 61 в 2014, 57 в 2013, 55 в 2016 , 53 в 2017 и 49 в 2018.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" выдал наименее результативный год после ухода Криштиану.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (3)
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dago52
26.12.2019 в 19:20
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Helgi65 ( Киев)
26.12.2019 в 18:59
Месси в последнем матче сезона с Алавесом в 18 туре, отличился в 50-й раз в течение календарного года и сделал это в шестой раз подряд. Более того, за последние 10 лет он забивал более полусотни мячей девять раз – в 2010(60 мячей), 2011(59), 2012(91),2013(45) ,в 2013 году Месси из-за травм сыграл только в половине матчей,2014(58), 2015(52), 2016(59), 2017(54), 2018(51) и 2019(50) годах.
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Инспектор ( )
26.12.2019 в 18:39
А есть ли в итальянском чемпионате место результативности 50-60 голов? Конечно и фактор возраста может иметь место. Вот скоро Ибрагимович осчастливит Милан и будет еще повод для размышлений
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