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Возраст берет свое? Роналду выдал наименее результативный год за последнее десятилетие
В Италии португалец перестал так много забивать
В 2019-м году Криштиану Роналду забил только 39 голов. Для португальца - это по-настоящему мизерный показатель. 25 точных ударов он нанес играя за "Ювентус", а еще 14 в футболке сборной Португалии.
Как подсчитала Marca, уходящий год стал для него худшим за последнее десятилетие. С момента прихода в "Реал" он никогда не забивал так мало.
Также интересно, что с 2013 года его результативность постоянно шла на спад. В том году он забил 69 раз, после этого 61 в 2014, 57 в 2013, 55 в 2016 , 53 в 2017 и 49 в 2018.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" выдал наименее результативный год после ухода Криштиану.
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