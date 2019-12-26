  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Ибрагимович согласился перейти в Милан, завтра о сделке объявят официально
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ибрагимович согласился перейти в Милан, завтра о сделке объявят официально

Италия
(1 голосов)

Сможет ли форвард снова зажечь в Италии?

СМИ: Ибрагимович согласился перейти в Милан, завтра о сделке объявят официально
UA-Футбол
Новина українською

Шведский форвард Златан Ибрагимович согласился вновь стать футболистом "Милана". Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По его данным, Златан подпишет контракт на шесть месяцев, с возможность дальнейшего продления. Сегодня ожидается закрытие сделки, а завтра о ней должно быть объявлено официально.

Ибрагимович уже выступал в "Милане" на протяжении двух сезонов. Он провел 61 матч и забил 34 гола. Вместе с клубом он сумел завоевать Скудетто в 2011 году.

Последним клубом Златан был "ЛА Гэлакси", контракт с которым у него расчитан до 31 декабря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dago52
26.12.2019 в 19:18
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...