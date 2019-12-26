СМИ: Ибрагимович согласился перейти в Милан, завтра о сделке объявят официально

Шведский форвард Златан Ибрагимович согласился вновь стать футболистом "Милана". Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.

По его данным, Златан подпишет контракт на шесть месяцев, с возможность дальнейшего продления. Сегодня ожидается закрытие сделки, а завтра о ней должно быть объявлено официально.

Ибрагимович уже выступал в "Милане" на протяжении двух сезонов. Он провел 61 матч и забил 34 гола. Вместе с клубом он сумел завоевать Скудетто в 2011 году.

Последним клубом Златан был "ЛА Гэлакси", контракт с которым у него расчитан до 31 декабря.