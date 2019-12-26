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Роналду: У меня нет недостатков, я настоящий профессионал

Италия
(1 голосов)

Скромность для слабаков

Роналду: У меня нет недостатков, я настоящий профессионал
UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью DAZN, рассказал, планирует ли он стать тренером. Также он открыл свои сильные и слабые стороны.

"На сегодняшний день у меня нет интереса становиться тренером. Возможно, в будущем все изменится и у меня появится мотивация. Тренер всегда должен иметь страсть.

Сильные и слабые стороны? Я умный. Недостатки? У меня их нет, я настоящий профессионал", - заявил португалец.

Ранее сообщалось, что текущий год для Роналду стал провальным в плане результативности.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
26.12.2019 в 20:07
Сплошная скромность. Чтобы ты усрался neдрило лакированное
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+4
-4
Justise (Львів)
26.12.2019 в 20:47
Все як у кіно...один піжон, інший смазливий...Принаймні так краще для піару, преси...
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+1
-2
avatar
Wreck (Киев)
26.12.2019 в 21:06
Согласен, может у него такой образ, вон у Ибры тоже свой есть
0
-1
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
26.12.2019 в 21:05
Тебе желаю того же.
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0
-1

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