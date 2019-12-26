Роналду: У меня нет недостатков, я настоящий профессионал

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью DAZN, рассказал, планирует ли он стать тренером. Также он открыл свои сильные и слабые стороны.

"На сегодняшний день у меня нет интереса становиться тренером. Возможно, в будущем все изменится и у меня появится мотивация. Тренер всегда должен иметь страсть.

Сильные и слабые стороны? Я умный. Недостатки? У меня их нет, я настоящий профессионал", - заявил португалец.

Ранее сообщалось, что текущий год для Роналду стал провальным в плане результативности.