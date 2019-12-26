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Роналду: У меня нет недостатков, я настоящий профессионал
Скромность для слабаков
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, в интервью DAZN, рассказал, планирует ли он стать тренером. Также он открыл свои сильные и слабые стороны.
"На сегодняшний день у меня нет интереса становиться тренером. Возможно, в будущем все изменится и у меня появится мотивация. Тренер всегда должен иметь страсть.
Сильные и слабые стороны? Я умный. Недостатки? У меня их нет, я настоящий профессионал", - заявил португалец.
Ранее сообщалось, что текущий год для Роналду стал провальным в плане результативности.
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
26.12.2019 в 20:07
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Justise (Львів)
26.12.2019 в 20:47
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Wreck (Киев)
26.12.2019 в 21:06
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nazarkovalchuk (Белая Церковь)
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