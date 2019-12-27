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Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный защитник
Европейская весна, трансферное лето и прохладная туринская осень Матейса Де Лигта
"Я видел много великих футболистов, таких как Алессандро Неста, Паоло Мальдини и Фабио Каннаваро, но я никогда не видел никого похожего на этого парня в таком возрасте. Он сделает "Ювентус" еще сильнее".
Марчелло Липпи
В детстве Матейс был неразговорчивым и тихим мальчишкой. Тренер юношеской команды "Аякса" увидел в нем спрятанные лидерские качества, рискнул и вручил парню капитанскую повязку. Если бы юный футболист отреагировал неправильно, то, скорее всего, вы бы сейчас не читали данный текст. Голландец корректно принял отличительный знак на свое плечо, воспитал в себе характер и даже проверял готовность партнеров перед поединками. Уже в 19 лет он стал капитаном в основной команде нидерландского гранда.
2007 год. Суаресу здесь 20, а Де Лигту – всего 8
Идеальной чертой перед громкими успехами в прошлом сезоне стала премия Golden Boy-2018 (впервые приз достался защитнику) – награда подытожила юношеский этап Матейса и дала отсчет шагам во взрослом суровом спорте. "Аякс" во главе со своим капитаном смел оппонентов на локальной арене, положив золотые медали в Кубок, а также почти вышел в финал Лиги чемпионов – Лукас Моура остановил феерию "Godenzonen", которой мы все так наслаждались с февраля по май.
"Аякс" одолел на своем пути "Реал" и "Ювентус", лидер коллектива стал самым юным капитаном в истории плей-офф ЛЧ. Ответный матч против "бьянконери" был экстремумом для Де Лигта – 5 выигранных верховых дуэлей, 10 выносов и победный гол. В среднем в рамках сказочного для команды розыгрыша турнира, он делал 5,1 отборов за матч (у Ван Дейка 5,6 – лучший результат) и выигрывал 4 воздушных единоборства за игру (у Кулибали 5).
При росте в 189 сантиметров и весе в 89 килограммов голландец, в первую очередь, берет техникой и первым пасом (в юности играл в средней линии и поднабрал скиллов). Если на втором этаже у Матейса практически не возникает проблем, то нехватку скорости он старательно компенсирует чтением игры. Все положительные характеристики, умноженные на приобретенные лидерские качества, позволили игроку летом поехать к бабушке – просим прощения, к "Старой синьоре".
"Барселона" желает заполучить молодое дарование "Аякса", капитан полуфиналиста ЛЧ выбирает между Лондоном и Парижем, Де Лигт – главная трансферная цель "Ювентуса". Примерно такими заголовками пестрила лента новостей этим летом практически каждый день – с момента поражения в ½ финала "Тоттенхэму" и до 18 июля, когда "бьянконери" официально объявили о покупке. Важно, почему Матейс оказался именно в Турине, а, например, не присоединился к своему другу Френки Де Йонгу в Каталонии. Цитирует спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля Sport.es:
"Де Лигт не захотел переходить к нам – он желал регулярно выходить на поле, а мы не могли ему это гарантировать".
Конечно же, француз опустил нежелание "сине-гранатовых" тратить сумасшедшие средства на оформление перехода. Туринский клуб согласился и на условия "Аякса" (75 миллионов евро + 10 в бонусах), и на солидный оклад игрока (12 миллионов в год), и на огромные комиссионные для Мино Райолы (10 миллионов), ненадолго сделав из центрбека самого дорого защитника в истории (рекорд быстро побил Магуайр). Таким образом, трансфер голландца – это еще один пазл в развитие бренда "Старой синьоры". "Бьянконери" активно ищут свежую аудиторию, привлекая внимание футбольной общественности приглашениями Роналду (огромный пласт фанатов), Сарри (привлекательный атакующий футбол) и теперь Де Лигта – потенциального кумира нового поколения (контракт истекает в 2024 году).
???? LIGTS ???? | Matthijs de Ligt officially signs for Juventus! ✍️⚪⚫— JuventusFC (@juventusfcen) July 18, 2019
https://t.co/dWhtEdSULz #TURNDELIGTON #LiveAhead pic.twitter.com/1xrVIFqSBy
Из огня да в полымя. Травма крестообразных связок Кьеллини заставила Сарри сразу же бросить Матейса в суровые тактические реалии Серии А – и это на фоне крайне блеклой предсезонной подготовки (весна была яркой, но изнурительной), где 20-летний центрбек статистически проигрывал Демиралю. Нельзя исключать, что Маурицио бы просто не поняли, если бы Джорджо заменил турок или Ругани, а не 85-миллионный Де Лигт. Предсезонку голландец провел неудачно, в таком же ключе он и начал сезон в чемпионате Италии. Плохая форма пересеклась с непривычкой к прессингу со стороны форвардов, а также диким невезением. Де Лигт четыре (!) раза подряд сыграл рукой в своей штрафной площадке – с "Торино" (пенальти не поставили, хотя он был), "Лечче" (чистая реализованная точка), "Болоньей" (арбитр не увидел умысла) и "Интером" (Лаутаро исполнил приговор). Сам нидерландец объяснил подобное отсутствием прежней уверенности, но безжалостных воинов Интернета уже было не остановить.
"Сотворение защитника". Фреска авторства туринского неизвестного художника, 2019 год
"#DeLigt, che pasticciotto".— Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 26, 2019
Mi vergogno anche solo di averlo pensato.#LecceJuve pic.twitter.com/5cloXhhzCY
Хорошо подчеркнул пока еще существующие оборонные недостатки Де Лигта именно поединок с "нерадзурри" – практически в каждом моменте защитник выбрасывался из линии, но если в Амстердаме такой прием работал благодаря не самому высокому классу соперников и преимуществу в антропометрии, то на Апеннинах одной лишь физической мощи недостаточно, чтобы выходить победителем в дуэлях 1 в 1. Цифры говорят о том, что по состоянию на конец октября вину голландца можно было увидеть в 5 из 8 голов, пропущенных "Ювентусом" в чемпионате. Вопросы начались и вверху – лишь 44% выигранных единоборств вместо 65% на голландском этапе. Наставники Де Лигта напомнили фанатам, что Серия А требует максимального погружения:
"Матейс обязательно адаптируется к нашим принципам в обороне, он получает новый опыт. Если бы Кьеллини был в порядке, то Де Лигт не играл бы в таких матчах на столь раннем этапе своей карьеры", – отметил Сарри.
"Он сказал мне, что ему все еще нужно время, чтобы адаптироваться к стилю "Ювентуса" в защите. В "Аяксе" было достаточно преимущества в росте, но в Италии важен выбор позиции", – поддержал игрока Куман.
Кстати, о "Заводном Апельсине" Рональда. В свое время молодой центрбек не сломался после максимально провального дебюта в главной команде страны: две результативных ошибки в матче с болгарами повлекли за собой замену в перерыве. Тем не менее, благодаря сильному приобретенному характеру, Де Лигт справился и сейчас продолжает строить стену в паре с Ван Дейком, которую летом следующего года придется пробивать игрокам Шевченко. Сейчас в активе Матейса 21 поединок за "Оранье", в тандеме с Виргилом у игрока больше не возникает ляпов.
Завершим материал достижениями голландца и собственным прогнозом по будущему игрока. По итогам года, Де Лигт попал в команду FIFA, занял 15 место в голосовании за Золотой мяч, а также стал лучшим молодым футболистом по версии France Football (трофей называется "Копа").
Если расценивать попадание Матейса в символическую сборную как аванс, то лишь отчасти. Первая половина 2019-го получилась настолько блестящей, что с лихвой перекрыла амбивалентную адаптацию в Турине. Если мы и дальше будем наблюдать за симбиозом доверия от руководства и тренерского штаба "бьянконери" и активным совершенствованием со стороны самого футболиста, то завершение карьеры Бонуччи и Кьеллини повлечет за собой лишь легкий нокдаун "Старой синьоры", а не полный нокаут.
В материале использованы данные Opta
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