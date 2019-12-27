Сборная мира-2019. Версия UA-Футбол. Центральный защитник

"Я видел много великих футболистов, таких как Алессандро Неста, Паоло Мальдини и Фабио Каннаваро, но я никогда не видел никого похожего на этого парня в таком возрасте. Он сделает "Ювентус" еще сильнее". Марчелло Липпи

В детстве Матейс был неразговорчивым и тихим мальчишкой. Тренер юношеской команды "Аякса" увидел в нем спрятанные лидерские качества, рискнул и вручил парню капитанскую повязку. Если бы юный футболист отреагировал неправильно, то, скорее всего, вы бы сейчас не читали данный текст. Голландец корректно принял отличительный знак на свое плечо, воспитал в себе характер и даже проверял готовность партнеров перед поединками. Уже в 19 лет он стал капитаном в основной команде нидерландского гранда.

2007 год. Суаресу здесь 20, а Де Лигту – всего 8

Идеальной чертой перед громкими успехами в прошлом сезоне стала премия Golden Boy-2018 (впервые приз достался защитнику) – награда подытожила юношеский этап Матейса и дала отсчет шагам во взрослом суровом спорте. "Аякс" во главе со своим капитаном смел оппонентов на локальной арене, положив золотые медали в Кубок, а также почти вышел в финал Лиги чемпионов – Лукас Моура остановил феерию "Godenzonen", которой мы все так наслаждались с февраля по май.

"Аякс" одолел на своем пути "Реал" и "Ювентус", лидер коллектива стал самым юным капитаном в истории плей-офф ЛЧ. Ответный матч против "бьянконери" был экстремумом для Де Лигта – 5 выигранных верховых дуэлей, 10 выносов и победный гол. В среднем в рамках сказочного для команды розыгрыша турнира, он делал 5,1 отборов за матч (у Ван Дейка 5,6 – лучший результат) и выигрывал 4 воздушных единоборства за игру (у Кулибали 5).

При росте в 189 сантиметров и весе в 89 килограммов голландец, в первую очередь, берет техникой и первым пасом (в юности играл в средней линии и поднабрал скиллов). Если на втором этаже у Матейса практически не возникает проблем, то нехватку скорости он старательно компенсирует чтением игры. Все положительные характеристики, умноженные на приобретенные лидерские качества, позволили игроку летом поехать к бабушке – просим прощения, к "Старой синьоре".

"Барселона" желает заполучить молодое дарование "Аякса", капитан полуфиналиста ЛЧ выбирает между Лондоном и Парижем, Де Лигт – главная трансферная цель "Ювентуса". Примерно такими заголовками пестрила лента новостей этим летом практически каждый день – с момента поражения в ½ финала "Тоттенхэму" и до 18 июля, когда "бьянконери" официально объявили о покупке. Важно, почему Матейс оказался именно в Турине, а, например, не присоединился к своему другу Френки Де Йонгу в Каталонии. Цитирует спортивного директора "Барселоны" Эрика Абидаля Sport.es:

"Де Лигт не захотел переходить к нам – он желал регулярно выходить на поле, а мы не могли ему это гарантировать".

Конечно же, француз опустил нежелание "сине-гранатовых" тратить сумасшедшие средства на оформление перехода. Туринский клуб согласился и на условия "Аякса" (75 миллионов евро + 10 в бонусах), и на солидный оклад игрока (12 миллионов в год), и на огромные комиссионные для Мино Райолы (10 миллионов), ненадолго сделав из центрбека самого дорого защитника в истории (рекорд быстро побил Магуайр). Таким образом, трансфер голландца – это еще один пазл в развитие бренда "Старой синьоры". "Бьянконери" активно ищут свежую аудиторию, привлекая внимание футбольной общественности приглашениями Роналду (огромный пласт фанатов), Сарри (привлекательный атакующий футбол) и теперь Де Лигта – потенциального кумира нового поколения (контракт истекает в 2024 году).

Из огня да в полымя. Травма крестообразных связок Кьеллини заставила Сарри сразу же бросить Матейса в суровые тактические реалии Серии А – и это на фоне крайне блеклой предсезонной подготовки (весна была яркой, но изнурительной), где 20-летний центрбек статистически проигрывал Демиралю. Нельзя исключать, что Маурицио бы просто не поняли, если бы Джорджо заменил турок или Ругани, а не 85-миллионный Де Лигт. Предсезонку голландец провел неудачно, в таком же ключе он и начал сезон в чемпионате Италии. Плохая форма пересеклась с непривычкой к прессингу со стороны форвардов, а также диким невезением. Де Лигт четыре (!) раза подряд сыграл рукой в своей штрафной площадке – с "Торино" (пенальти не поставили, хотя он был), "Лечче" (чистая реализованная точка), "Болоньей" (арбитр не увидел умысла) и "Интером" (Лаутаро исполнил приговор). Сам нидерландец объяснил подобное отсутствием прежней уверенности, но безжалостных воинов Интернета уже было не остановить.

"Сотворение защитника". Фреска авторства туринского неизвестного художника, 2019 год

Хорошо подчеркнул пока еще существующие оборонные недостатки Де Лигта именно поединок с "нерадзурри" – практически в каждом моменте защитник выбрасывался из линии, но если в Амстердаме такой прием работал благодаря не самому высокому классу соперников и преимуществу в антропометрии, то на Апеннинах одной лишь физической мощи недостаточно, чтобы выходить победителем в дуэлях 1 в 1. Цифры говорят о том, что по состоянию на конец октября вину голландца можно было увидеть в 5 из 8 голов, пропущенных "Ювентусом" в чемпионате. Вопросы начались и вверху – лишь 44% выигранных единоборств вместо 65% на голландском этапе. Наставники Де Лигта напомнили фанатам, что Серия А требует максимального погружения:

"Матейс обязательно адаптируется к нашим принципам в обороне, он получает новый опыт. Если бы Кьеллини был в порядке, то Де Лигт не играл бы в таких матчах на столь раннем этапе своей карьеры", – отметил Сарри.

"Он сказал мне, что ему все еще нужно время, чтобы адаптироваться к стилю "Ювентуса" в защите. В "Аяксе" было достаточно преимущества в росте, но в Италии важен выбор позиции", – поддержал игрока Куман.

Кстати, о "Заводном Апельсине" Рональда. В свое время молодой центрбек не сломался после максимально провального дебюта в главной команде страны: две результативных ошибки в матче с болгарами повлекли за собой замену в перерыве. Тем не менее, благодаря сильному приобретенному характеру, Де Лигт справился и сейчас продолжает строить стену в паре с Ван Дейком, которую летом следующего года придется пробивать игрокам Шевченко. Сейчас в активе Матейса 21 поединок за "Оранье", в тандеме с Виргилом у игрока больше не возникает ляпов.

Завершим материал достижениями голландца и собственным прогнозом по будущему игрока. По итогам года, Де Лигт попал в команду FIFA, занял 15 место в голосовании за Золотой мяч, а также стал лучшим молодым футболистом по версии France Football (трофей называется "Копа").

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Если расценивать попадание Матейса в символическую сборную как аванс, то лишь отчасти. Первая половина 2019-го получилась настолько блестящей, что с лихвой перекрыла амбивалентную адаптацию в Турине. Если мы и дальше будем наблюдать за симбиозом доверия от руководства и тренерского штаба "бьянконери" и активным совершенствованием со стороны самого футболиста, то завершение карьеры Бонуччи и Кьеллини повлечет за собой лишь легкий нокдаун "Старой синьоры", а не полный нокаут.

В материале использованы данные Opta