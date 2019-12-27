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Ибрагимович за пол года в Милане заработает 3,5 миллиона евро

Италия
(1 голосов)

Контракт будет рассчитан на пол года

Ибрагимович за пол года в Милане заработает 3,5 миллиона евро
Новина українською

Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в "Милан", сообщают итальянские СМИ.

Контракт будет рассчитан на шесть месяцев. Зарплата шведа составит 3,5 миллиона евро. Футболист в ближайшее время прибудет в Италию и примерно через две недели будет готов играть.

38-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан (Италия)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 15:19
Шеве 43 , может после Евро перейдет в качестве играющего тренера? Уверен, что они с Иброй покажут всяким Пёнтекам как надо играть и забивать, и результаты будут намного лучше...
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