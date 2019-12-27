Италия
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Ибрагимович за пол года в Милане заработает 3,5 миллиона евро
Контракт будет рассчитан на пол года
Шведский форвард Златан Ибрагимович договорился о переходе в "Милан", сообщают итальянские СМИ.
Контракт будет рассчитан на шесть месяцев. Зарплата шведа составит 3,5 миллиона евро. Футболист в ближайшее время прибудет в Италию и примерно через две недели будет готов играть.
38-летний нападающий в прошлом сезоне выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси". В 31 матчах он забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает 31 декабря 2019 года.
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27.12.2019 в 15:19
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