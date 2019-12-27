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СМИ: Видаль договорился о контракте с Интером

Италия
(1 голосов)

Но руководство Барсы не намерено отпускать игрока

СМИ: Видаль договорился о контракте с Интером
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Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Чилиец уже договорился с нерадзурри о контракте до 2022 года. Он хочет работать под руководством главного тренера Антонио Конте, под руководством которого выступал в "Ювентусе".

Тем не менее, это не означает, что переход состоится. По последним сообщениям в СМИ, "Барса" не намерена отпускать игрока, несмотря на его желание уйти.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Барсу" и забил пять мячей при одной голевой передаче.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2019 в 15:34
ФКБ нужен хороший саб для подстраховки. Хотели Ракитича сплавить, теперь нет, то же с Видалем. А ведь мог бы в Интере в основе играть,а не на банке в 32 года мариноваться
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