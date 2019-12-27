СМИ: Видаль договорился о контракте с Интером

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль хочет перейти в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Чилиец уже договорился с нерадзурри о контракте до 2022 года. Он хочет работать под руководством главного тренера Антонио Конте, под руководством которого выступал в "Ювентусе".

Тем не менее, это не означает, что переход состоится. По последним сообщениям в СМИ, "Барса" не намерена отпускать игрока, несмотря на его желание уйти.

32-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Барсу" и забил пять мячей при одной голевой передаче.