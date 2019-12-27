Несостоявший переход в Реал и дружба с Берлускони. Миланский журналист рассказал о сложных моментах в карьере Шевченко

Итальянский журналист Мауро Сума, проработавший больше 16 лет директором клубного телеканала “Милана”, рассказал о крепкой дружбе между Сильвио Берлускони и Андреем Шевченко, и непростых испытаниях для украинца в “Россонери”.

“Не все знают, что единственный человек в “Милане”, который имеет личные взаимоотношения с президентом Берлускони – это Шева. Эти взаимоотношения сильные и положительные”, – рассказывал Адриано Галлиани. Сильвио Берлускони лично оплатил операцию по трансплантации сердца отцу Андрея Шевченко, а еще крепче отношения между президентом и футболистом стали после того как Сильвио Берлускони стал крестным отцом Джордана, старшего сына Андрея Шевченко.

Шевченко продолжает иметь крепкую связь с “Миланом”. Но истории об его больших приключениях в клубе сильно отличаются друг друга и часто пересекаются с историями других клубов и их великих президентов.

В 2001-м году характер Шевченко был испытан два раза. Первый раз – в апреле, когда в Милан прибыл президент “Реала” Флорентино Перес, чтобы привезти кубок Лиги чемпионов к финалу между “Баварией” и “Валенсией” на “Сан-Сиро”. Во время своего визита Перес предложил “Милану” 200 миллиардов лир (74 млн долларов) за трансфер Андрея. Менеджмент “россонери” оставил последнее слово за президентом Берлускони. Он отказался и Шева остался в “Милане”.

“Россонери” закончили чемпионат на шестом месте, и хотя в целом было ощущение, что Шева проведет всю свою карьеру в “Милане”, Андрей, перед тем, как подписать новый контракт, хотел получить от руководства клуба гарантии того, что клуб развивается. Ситуация оставалась неразрешенной до июля 2001 года. Руководство “Милана” было намерено подписать Руя Кошту, но боялось, что медлительность в этом вопросе может привести к уходу Шевы. Поэтому, когда все детали трансфера были согласованы, Адриано Галлиани, обедая в известном миланском ресторане, вскочил на ноги, и прокричал в телефонную трубку: “Мы сделали это! Руй едет к нам, и Шева тоже остается!”

По правде говоря, очарование мадридского “Реала” продолжало преследовать Андрея. После домашнего поражения 2:3 от “Удинезе” миланский клуб мог остаться без Лиги чемпионов и менеджмент “россонери” стал думать о том, что команда могла бы стать более сплоченной без Шевы. Карло Анчелотти и Андрей имели хорошие отношения, но Шевченко был обеспокоен положением вещей. Во время товарищеского турнира на “Бернабеу” в августе 2002 года Шева был признателен мадридской публике за аплодисменты. Ситуация оставалась напряженной до полуфиналов и финала Лиги чемпионов-2003.

В начале 2003 года Шева был отодвинут на второй план Пиппо Индзаги, но в апреле и мае Андрей снова вышел на первый план. Шева забил решающий пенальти “Ювентусу” в финальном матче Лиги чемпионов, а через несколько месяцев он узнал, что станет отцом. 29 октября 2004 года он отпраздновал рождение своего сына Джордана, а на следующий Шева забил победный гол в матче чемпионата с “Сапмдорией”. В это же время Роман Абрамович предпринял первые попытки подписать Шевченко. Летом 2004-года “Милан” выиграл свое 17-е Скудетто, а владелец “Челси” получил отпор: “Милан Сильвио Берлускони не боится атак и сохранит Шеву”.

Год спустя “Милан” охватило беспокойство. Причиной напряжения стал финал в Стамбуле, а усугубило ситуацию повреждение челюсти Шевченко в матче с “Кальяри”. В мае 2006 года Андрей не поехал с одноклубниками в ресторан после победы над “Пармой”, а вместо этого отправился в Миланелло, чтобы поговорить с Берлускони: “Президент, я решил уйти”. Адриано Галлиани подошел к Шевченко с контрактом и сказал ему: “только скажи цифру”. Однако Шева, со слезам на глазах, отстоял свое решение и переехал в Лондон в “Челси” Романа Абрамовича. Во время своего дебютного матча (игра Суперкубка Англии с “Ливерпулем”) Андрей забил гол и поцеловал эмблему нового клуба.

Дженнаро Гаттузо и его одноклубники смотрели за этой игрой и возможно она стала искрой, которая придала им силы для реванша над “Ливерпулем” в Афинах. Карьера Шевы в “Милане” была американскими горками. Однако в конечном итоге в его сердце есть место только для “Милана”. Дорога могла быть долгой и извилистой, но она всегда приводила к “Россонери”.