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Карраско может продолжить карьеру в итальянском чемпионате

Италия
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Карраско может продолжить карьеру в итальянском чемпионате
UA-Футбол
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Зимой 2018 года, в надежде заработать легких денег, Янник Феррейра Карраско подписал контракт с китайским "Далянь Ифаном". Однако игроку не очень нравится играть в азиатском чемпионате.

По данным Corriere dello Sport, вернуть на европейскую землю его может "Наполи". Зимой они попытаются удовлетворить запросы китайских руководителей и подписать игрока.

Карраско может заменить в итальянской команде Кальехона. Испанский вингер не планирует продлевать контракт с клубом и хочет сменить чемпионат.

В 2019 году Карраско провел 25 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Янник Феррейра Карраско Далянь Ифан
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