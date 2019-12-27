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Официально: Златан Ибрагимович возвращается в Милан

Италия
(1 голосов)

Швед снова в Италии

Официально: Златан Ибрагимович возвращается в Милан
UA-Футбол
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Как сообщает официальная пресс-служба "Милана", клуб оформил трансфер Златана Ибрагимовича.

О деталях сделки пока что ничего не сообщаеся. Sky Sports Italia давала информацию, что контракт будет рассчитан на полгода, а зарплата форварда составит 3,5 миллионов евро.

Последним клубом Ибрагимовича был "ЛА Гэлакси", контракт с которым у него истекает 31 декабря.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
27.12.2019 в 20:54
Может хоть Златан всколыхнёт это болото под названием Милан
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0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.12.2019 в 20:44
А чому тільки на півроку? (
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+1
0
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Виктор 2209 (Мехико)
27.12.2019 в 20:17
Таких людей нужно приглашать к нам!В ДК каши точно не испортил бы!
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 20:22
В Динамо нельзя. Он там всех построит вместе с тренером и Суркисом и морды набьёт за плохое отношение к работе
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+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 20:12
Прикольно. С удовольствием посмотрю на игру доброго дядьки Златана :))
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+1
0

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