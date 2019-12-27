Официально: Златан Ибрагимович возвращается в Милан

Как сообщает официальная пресс-служба "Милана", клуб оформил трансфер Златана Ибрагимовича.

О деталях сделки пока что ничего не сообщаеся. Sky Sports Italia давала информацию, что контракт будет рассчитан на полгода, а зарплата форварда составит 3,5 миллионов евро.

Последним клубом Ибрагимовича был "ЛА Гэлакси", контракт с которым у него истекает 31 декабря.