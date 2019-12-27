Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Златан Ибрагимович возвращается в Милан
Швед снова в Италии
Как сообщает официальная пресс-служба "Милана", клуб оформил трансфер Златана Ибрагимовича.
#IZCOMING pic.twitter.com/CkqGPw2APx— AC Milan (@acmilan) December 27, 2019
О деталях сделки пока что ничего не сообщаеся. Sky Sports Italia давала информацию, что контракт будет рассчитан на полгода, а зарплата форварда составит 3,5 миллионов евро.
Последним клубом Ибрагимовича был "ЛА Гэлакси", контракт с которым у него истекает 31 декабря.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
27.12.2019 в 20:54
Ответить
0
0
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.12.2019 в 20:44
Ответить
+1
0
Виктор 2209 (Мехико)
27.12.2019 в 20:17
Ответить
0
0
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 20:22
Ответить
+1
0
MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 20:12
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...