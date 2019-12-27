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Ибрагимович: Вернулся в клуб, который люблю. Хочу помочь ему изменить ход сезона

Италия
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Первые слова после возвращения

Ибрагимович: Вернулся в клуб, который люблю. Хочу помочь ему изменить ход сезона
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщалось ранее, Златан Ибрагимович вернулся в "Милан". В интервью официальному сайту клуба, швед поделился своими первыми эмоциями.

"Я вернулся в клуб, который очень сильно уважаю, а также в город, который безумно люблю. Моя задача - помочь товарищам по команде изменить ход сезона. Готовь сделать все для этого", - поведал форвард.

Также стали известны детали соглашения. 2-го января Ибрагимович пройдет медицинские тесты и после их сдачи его ожидает первая тренировка с новыми товарищами.

Контракт был прописан на полгода, с возможностью продления еще на один сезон. По данным СМИ, зарплата игрока будет превышать 3 миллиона евро.

На данный момент "Милан" занимает 11-е чемпионате. В ближайшем туре они сыграют против "Сампдории".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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