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Де Лигт: Для меня честь играть в таком клубе как Ювентус

Италия
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Голландец доволен, в отличии от многих

Де Лигт: Для меня честь играть в таком клубе как Ювентус
UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт, который лишь этим летом перешел в итальянский гранд, заявил, что очень доволен играть за команду.

"Уходящий год был невероятным для меня. Если бы мне в детстве кто-то сказал, что в 20 лет я стал чемпионов Нидерландов и дойду до полуфинала Лиги Чемпионов, я был бы безумно рад.

Я горд, что играю за "Ювентус". Я очень хочу остаться здесь надолго. Я каждый день учусь чему-то новому играя рядом с Бонуччи. У нас хороший тандем", - приводит слова защитника официальный сайт "зебр".

Ранее, лучший друг игрока де Йонг заявил, что в свое время Матейс может перейти в "Барселону".

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В статье: Ювентус (Турин) Матейс де Лигт
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