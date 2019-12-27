Де Лигт: Для меня честь играть в таком клубе как Ювентус

Защитник "Ювентуса" Матейс де Лигт, который лишь этим летом перешел в итальянский гранд, заявил, что очень доволен играть за команду.

"Уходящий год был невероятным для меня. Если бы мне в детстве кто-то сказал, что в 20 лет я стал чемпионов Нидерландов и дойду до полуфинала Лиги Чемпионов, я был бы безумно рад.

Я горд, что играю за "Ювентус". Я очень хочу остаться здесь надолго. Я каждый день учусь чему-то новому играя рядом с Бонуччи. У нас хороший тандем", - приводит слова защитника официальный сайт "зебр".

Ранее, лучший друг игрока де Йонг заявил, что в свое время Матейс может перейти в "Барселону".