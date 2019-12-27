Милан не может договориться о трансфере Тодибо, Барселона не уступает в цене на игрока

У "Милана" проблемы - клуб никак не может продвинуться в переговорах по Тодибо. "Барселона" не хочет идти на любые уступки.

По данным Sky Sports, итальянская сторона предложила за молодого француза 15 миллионов евро. Каталонцы отвергли эту сумму и требуют добавить к ней еще 10.

Также сообщается, что "Барселона" хочет прописать возможность обратного выкупа игрока. Пока что итальянский клуб не готов пойти на подобное.

Ранее сообщалось, что помимо "Милана", борьбу за Тодибо ведут также пять клубов.