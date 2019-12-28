Италия
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Деян Кулусевски – игрок месяца в Серии А
19-летний хавбек шикарно завершил год
Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски был признан лучшим игроком итальянской Серии А в декабре.
19-летний хавбек провёл 4 игры в чемпионате в этом месяце, отметившись голом и результативной передачей, благодаря которым его команда набрала 7 очков из 12 возможных.
Напомним , Кулусевски выступает за "Парму" на правах аренды из "Аталанты". Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
После 17 туров "Парма" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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