Бык в волчьей шкуре. Человек, который привел Фонсеку в Рому

Римский клуб сейчас переживает непростые времена. После ухода из "Ромы" семьи Сенси итальянская власть сменилась на американскую, традиционный уклад был заменен на современный коммерческий подход. После продолжительного периода многовластия консорциум, который завладел командой "волков", определился с тем, кто должен был повести всю стаю – им стал Джеймс Палотта. За первые годы президентства американец с итальянскими корнями наломал уже немало дров, но этим летом он наконец начал принимать правильные решения. Так из "Торино" был выписан спортивный директор Джанлука Петраки.

Джанлука Петраки-игрок

Как человек и как футболист, Джанлука Петраки родился в Лечче, что на юге Италии, в семье автора песен Бруно Петраки. Ему повезло появиться на свет в крупном городе, в котором базируется клуб уровня Серии А. Пройдя все уровни академии "Лечче", Джанлука в возрасте семнадцати лет оказался в главной команде. Правда, он не был наделен особым талантом, и его побывка в высшем дивизионе ограничилась лишь пятью матчами.

Далее в его карьере были сплошь клубы, многие названия из которых ничего не скажут человеку, который не интересуется итальянскими минорными лигами. К примеру, "Нола", "Таранто", "Венеция", "Перуджа", но также он засветился в "Палермо" и "Торино". А затем в его судьбе случился интересный виток, который добавил ему полезного опыта.

Дэвид Платт, известный в Италии по выступлениям за "Ювентус", "Бари" и "Сампдорию", был назначен менеджером "Ноттингем Форест", то есть исполнял функции как тренера, так и человека, который вел переговоры по трансферам. Ему выделили неплохой бюджет в двенадцать миллионов фунтов на новичков, а он не нашел ничего лучшего, чем вложить половину этой суммы в троих игроков – Сальваторе Матрекано, Морено Маннини и Джанлуку Петраки. "Форест" напрочь провалил тот сезон, Петраки большую часть сезона лечился от травм, но зато получил большое количество новых полезных знакомств.

Возвращение в Италию вылилось в лебединую песню в "Перудже" и "Таранто", в котором он практически закольцевал свою игровую карьеру и повесил бутсы на гвоздь.

Джанлука Петраки-спортивный директор

Закончив свою славную карьеру игрока, Петраки не долго находился без работы. В 2003 году его позвали спортивным директором в "Анкону", спустя три года он отправился в "Пизу", которая стала поворотным моментом в биографии Петраки-директора. Клуб болтался в Серии С, но сумел подняться до Серии Б. Тогда Джанлука привел в клуб главного тренера Джанпьеро Вентуру, а также усилил состав аргентинцем Хосе Игнасио Кастильо и итальянцем Алессио Черчи, а также белорусом Виталием Кутузовым. Это трио буквально разрывало лигу, "Пиза" оказалась в плей-офф, позволяющем бороться за выход в Серию А, но уступила "Лечче" в полуфинале. Петраки протянул в клубе еще год, а ушел, когда "Пиза" свалилась в дивизион ниже.

Он ушел, чтобы уже в 2010 году оказаться в "Торино". На этом посту он заменил Рино Фоски, который протянул вместе с "гранатовыми" меньше года. Урбано Кайро знал о Петраки, как о парне, который способен из ничего и при ограниченном бюджете создать хорошую команду, способную решать высокие задачи. Он поставил перед ним цель – повышение в Серию А. И это в год, когда "гранатовые" были настолько плохи, что до зоны вылета из Серии Б их отделяли лишь три очка.

"Когда меня презентовали, то туринские болельщики бросали в нашу сторону бомбочки из вишни. К новому для них лицу они отнеслись очень враждебно. Затем произошла еще одна неприятность: на наших игроков напали в ресторане. Представьте, меня только назначили, а я оказался в центре всего этого. Когда я решил поговорить с теми, на кого напали, они рассказали мне о том, что происходит в клубе. Это открыло мне глаза".

Петраки и Кайро

Когда Джанлука Петраки понял, что в клубе существует крайне напряженная и нездоровая обстановка, он взялся за дело засучив рукава. Для начала он уволил Марио Беретту, а на его место поставил Стефано Колантуоно, который уже был знаком с командой. Он дал тренеру полный карт-бланш на зачистку состава и сообщил, что теперь все будет по-новому.

От старого "Торино" практически ничего не осталось, зарплатная ведомость сдулась в два раза, а в команде появились игроки, которые никогда не играли на таком высоком уровне. "Гранатовые" были близки к повышению в классе, но постоянно чего-то не хватало. Возможно именно эти неудачи привели Джанлуку к мнению, что стоит вновь попробовать то, что уже один раз сработало. Он позвонил Вентуре.

К тому времени у будущего тренера сборной Италии уже было реноме человека, который способен работать в самых невероятных условиях и давать при этом результат. Петраки мощно поработал на рынке, привезя поляка Камиля Глика и Маттео Дармиана из "Палермо". В команде уже был молодой и подающий надежды Анджело Огбонна, с которым они образовали сильнейшее трио Серии Б, что позволило "Торино" стать вторым, автоматически повыситься в классе и стать самой мало пропускающей командой второго дивизиона.

Одно дело добиться успеха, а другое – удержаться и не потерять все достигнутое. Так в клубе уже Серии А появился Черчи, затем приехали Бирса, Бриги и Жийе, что позволило на зубах, но все-таки остаться в элитном дивизионе. Годом спустя Петраки выписал вратаря Паделли и Николу Максимовича из "Црвены Звезды". Но самым громким трансфером для Джанлуки стал Чиро Иммобиле, воспитанник "Ювентуса", который отфеерил двумя годами ранее в "Пескаре", но не смог показать свой настоящий уровень в "Дженоа". В "Торино" он задержался всего на сезон, но успел стать лучшим бомбардиром Серии А. Сам клуб оказался в еврокубках.

На счету Джанлуки Петраки не только внушительный ренессанс туринского клуба, но и раскрытие или второй шанс для многих игроков. Благодаря переходу в "Торино" раскрылся как великолепный бомбардир Андреа Белотти, а вратарь Сальваторе Сиригу переживает вторую молодость. Кроме того, "Торино" начал зарабатывать большие для них деньги на перепродаже. Дзаппакоста ушел в "Челси" за 25 млн евро, Дармиан стал игроком "МЮ" за 15 млн евро, а Бруно Перес ушел в "Рому" также за 15.

Кроме этого он вырастил Алессио Черчи ("Атлетико Мадрид", 15 млн евро), Камиля Глика ("Монако", 11 млн евро) и все того же Чиро Иммобиле ("Боруссия Дортмунд", 19 млн евро). С бэкграундом делать из ничего все он переехал в Рим. Правда, не без проблем.

Стул под Мончи был неустойчив практически весь сезон и слухи о том, что главным претендентом на в будущем вакантную позицию является именно Петраки, пошли еще весной. Урбано Кайро не счел ничего лучшим, чем усомниться в лояльности своего действующего спортивного директора. Джанлука Петраки был в ярости: "После десяти лет профессиональных отношений с "Торино", я не думаю, что было бы справедливо подвергать сомнению мою лояльность и мой профессионализм. Поэтому мне не кажется, что заявления президента Кайро справедливы, и я бы предпочел личный разговор. Не понимаю, какой может быть конфликт интересов. Возможный интерес другого клуба является доказательством, что проделанная мной работа была первоклассной, и "мой" президент должен этим просто гордиться. К сожалению, видимо президент Кайро мне больше не доверяет".

Как он начал работу в "Роме"?

В одном из интервью Джанлука Петраки признался, что его предыдущие клубы в какой-то степени очень ограничивали его. Практически все игроки, которых он приобретал, были или местными, или играли в итальянских клубах. Самому же ему нравятся футболисты из Южной Америки, где он бы "провел шесть месяцев своей жизни", где так много не ограненных талантов.

В поддержку своих слов практически первым решением на новом рабочем месте он выписал из донецкого "Шахтера" нового тренера – Пауло Фонсеку. Португалец получил в Европе славу тренера, который умеет и любит работать с бразильцами. Полное совпадение со взглядами спортивного директора клуба, в который он был приглашен.

Перед ними обоими стоит очень сложная задача. "Рома" находится в переходном периоде и ей нужно оправиться от тех дел, которые наворотил предыдущий спортивный директор – испанец Мончи. Немалая часть игроков покинула клуб – Манолас, Эль-Шаарави, Де Росси, Пеллегрини, Маркано, Нзонзи.

Петраки сделал несколько важных трансферов, которые явно совершаются под четким взором Фонсеки. Из "Наполи" был выписан Диавара, из "Ювентуса" – Леонардо Спинаццола, а из "Фиорентины" – Жордан Верету. Проблемную позицию вратаря закрыл Пау Лопес, а вместо включенного в сделку по Диавара Маноласу был взят в аренду с правом выкупа из "Аталанты" перспективный Манчини. Также в аренду были взяты Крис Смоллинг ("Манчестер Юнайтед"), Давиде Дзаппакоста ("Челси") и Генрих Мхитарян ("Арсенал").

На сегодня можно с уверенностью сказать, что по всем проблемным позициям Джанлука Петраки сработал более чем мастерски. "Рома" после первой части чемпионата, которая, впрочем, еще не зашла за экватор, идет в группе лидеров, лишь немного уступая соседям из "Лацио" (одно очко) и по семь баллов лидирующему дуэту "Ювентуса" и "Интера". Пока назначение Фонсеки более чем оправдывает себя. "Рома" продолжает свой еврокубковый поход, заняв в своей группе второе место и выйдя в плей-офф Лиги Европы.

Что касается трансферов, то Пау Лопес, Жордан Верету, Джанлука Манчини и Крис Смоллинг стали стабильными игроками стартового состава. Амаду Диавара за половину чемпионата уже сыграл больше, чем за весь прошлый сезон в "Наполи", но его выбила из состава травма. Генрих Мхитарян около месяца был без футбола из-за травмы правого бедра, а Давиде Дзаппакоста, скорее всего, вернется в "Челси" – итальянец получил разрыв крестообразной связки. С уверенностью можно сказать, что Петраки спокойно справился с большой потерей игроков и мастерски залатал возникшие в составе дыры.