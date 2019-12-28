Галлиани: Ибра не хотел покидать Милан в 2012-м, но мы его продали, чтобы привести счета в порядок

Бывший вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал почему Златан Ибрагимович перешел в "ПСЖ" в 2012 году.

"Ибрагимович, конечно, не хотел покидать "Милан". Его продали, чтобы привести счета в порядок. Не считая этого случая, он всегда был тем игроком, который сам решал свою судьбу. Вместе мы выиграли Серию А в его первый год, последнее скудетто для "Милана" перед рекордным забегом "Ювентуса", а также Суперкубок Италии.

В январе 2012 года было сделано все для перехода Алешандре Пато в "ПСЖ", также мы приглашали Карлоса Тевеса из "Манчестер Сити". Какой мог быть дуэт мечты – Ибра и Тевес! Все сорвалось, кто знает, что могло случиться? Думаю, что мы бы продолжали побеждать, так как в то время мы были все еще впереди "Юве". История изменилась, "Милан" закончил чемпионат на 2-м месте, а летом 2012 года старая гвардия покинула команду.

Златан некоторое время не разговаривал со мной. Как только он преодолел разочарование от вынужденного ухода из "Милана", он дал интервью, в котором высоко оценил наши отношения", – рассказал Адриано Галлиани.