Возвращение шляпы домой. О переходе Златана Ибрагимовича в Милан

"Милан" переживает свои худшие времена за последние 35 лет. Десятилетие он закончил позорным поражением от гораздо более бедной "Аталанты". Почти 500 миллионов евро, заплаченные за новых игроков за последние три года, кажутся потраченными впустую. В такой ситуации нужны отчаянные меры. И клуб принял такие, подписав 38-летнего Златана Ибрагимовича. Причем заплатит ему 3.5 миллиона евро за полгода, зарплату уровня 26-летнего Ромелу Лукаку и 20-летнего Матейса Де Лихта. С возможностью продления контракта ещё на год в случае успешных личных выступлений. Что означает этот переход для клуба и самого игрока? Попробуем объяснить.

Из актива в обузу

Со стороны "Милана" подписание Ибры выглядит на сто процентов логичным. Ведь клуб и команда валятся. Владельцы, Elliott Management Group, связавшиеся с ним три года назад, уже потеряли около 625-ти миллионов евро. 300 - кредит, который не вернул предыдущий владелец и 325 - своих инвестиций. И до окончания сезона сумма должна вырасти еще на 60-70 миллионов. Учитывая в среднем десятимиллионные убытки клуба каждый месяц и неясность с проектом нового стадиона, АС "Милан" превратился для Elliott из актива в обузу. А это катастрофа для хедж-фонда, которого интересует лишь прибыль.

Не улучшил ситуацию и Иван Газидис, сумевший обогатить свое предыдущее место работы - "Арсенал". Генеральный директор признает плохое финансовое положение клуба.

Для выхода из которого на мировой уровень, по его словам, нужны три крупных спонсора - из сферы страхования, автомобильного и авиабизнеса. Ныне у "Милана" есть лишь один, да и контракт с ним заканчивается летом. Мировой бренд, явление природы по имени Златан, набравший 40 миллионов подписчиков в Instagram - в шесть раз больше, чем его новый клуб - должен помочь в привлечении спонсоров. Должны заработать немало и на продаже атрибутики с его именем, и билетов на матчи.

Более того, он даже должен стать одним из козырей в переговорах о продаже клуба. Похоже, интерес владельца Louis Vitton, Dior, Dom Perignon, Bvlgari и других Топ-брендов Бернара Арно к клубу и вправду реален. Четвертый в списке богатеев мира, стоящий около 110-ти миллиардов долларов, по сообщениям прессы, уже официально предложил Elliott 975 миллионов евро за клуб. Последние желают получить немного больше, и в этом Ибра также может помочь.

Ментор за 12 миллионов

Тяжелейшее десятилетие "россонери" закончилось наибольшим поражением в лиге с 1998-го года. Именно после 0:5 в Бергамо был снят почти нереальный ныне пункт выхода команды в Лигу Чемпионов как условие продления контракта со шведом еще на год. Пункт, который, надо сказать, свидетельствовал об отсутствии особого желания подписывать его. Elliott и Газидис упорно желали строить команду молодёжи. В чем оппонировали Звонимиру Бобану и Паоло Мальдини.

Последний даже заявлял, что не помнит молодые команды, выигрывавшие Лигу Чемпионов. Он забыл об "Аяксе"-1995, но в целом прав. Да и в Амстердаме были свои "дядьки".

Приглашение Златана кажется отказом от молодёжного проекта, от будущего. Но на самом деле он как раз может помочь молодёжи найти себя. Ведь он не просто напыщенный эгоцентрист, не просто театр одного актёра со спектаклями в соцсетях и интервью. С поздравлениями с Рождеством с фото льва, показывающего всем средний палец. С коллажем в одежде Иисуса, устроившего армрестлинг с дьяволом с надписью "Тот же Златан, другой дьявол". Он серьезный работник на тренировках, атлет, неустанно следящий за собой и своей формой. И лидер.

"Никто другой не умеет настолько сильно прижать к стенке игрока, недостаточно старающегося. Он невероятно силён физически и ментально, харизматичен. И его присутствие вне поля критично для команды", - заявляет бывший босс шведа Адриано Галлиани. Партнёр по чемпионской команде Антонио Ночерино согласен: "Он ненавидит проигрывать даже на тренировке. Вы увидите, что с ним команда станет конкурентоспособной. Он заставит игроков понять, что значит играть за "Милан". Для него воспитать молодую команду - вызов". А для такого стоит рискнуть всего 12-ю миллионами евро брутто за полтора года. Это не Криштиану Роналду с четырьмя годами и 400-ми миллионами трат "Ювентуса".

Акула на безрыбье форвардов

Несмотря на возраст, Златан в хорошей форме. Он играючи забивал 20-30 голов в МЛС, в последнем сезоне в Европе всего 2.5 года назад забил 28 за "Манчестер Юнайтед". "Для него возраст - это только число", - уверен Ночерино. "Он преуспел в такой жёсткой лиге как МЛС. А в Серии А уже нет Мальдини и Каннаваро". Потому способен помочь и как форвард. Фабио Капелло, правда, заявляет, что понадобится время для набора формы, поскольку он не играл с октября и попадает в тяжёлую лигу. Но уверен, что в итоге он заиграет сам и заставит партнёров по команде добавить.

Впервые с 1984-го года лучший бомбардир "Милана" не забил хотя бы десять мячей за сезон. Лучшим бомбардиром команды в этом ужасном для ее форвардов десятилетии остается... сам Ибра, ушедший в 2012-ом году с 56-ю голами, из них 42-мя в лиге. Нынешний лидер атаки Кшиштоф Пьонтек забил лишь один гол с игры с начала сезона, а лучший бомбардир команды - левый защитник Тео Эрнандес - лишь четыре. В целом по забитым не с пенальти "Милан" идет предпоследним в лиге (12). Последний по ударам со стандартных положений, 17-ый по ударам головой. Четвёртый по количеству неточных ударов. Статистика кошмара атаки.

Эти показатели Златан, например, головой за последние 2.5 года забивший 21 гол (в том числе и семь в МЮ), обязательно улучшит. А как раз моменты команда создаёт. Кошмарная каденция Марко Джампаоло с нулём ударов в створ в первом матче и с более пяти - лишь в одном - позади. Со Стефано Пиоли результаты не улучшились, но креатив и баланс - да. С ним "Милан" уже выдал пять матчей с более чем пятью ударами в створ, в первых девяти матчах среднее число ударов по воротам подскочило на 3.5. Перед бергамской катастрофой в четырех матчах при весьма приличной игре поражений не было. Так что Ибре есть с кем работать. Да и новички в январе будут. Швед возглавит кадровую революцию.

Помощь друга и другу

Остается прояснить один вопрос. Зачем самому Ибре "Милан"? Дело в том, что, несмотря на активный самопиар в последнее время, особо вкусных предложений он не получал. Даже появлялись сообщения об окончании карьеры. Пришлось выбирать между "Болоньей", "Наполи" и "Миланом". Похоже, 3.5 миллиона зарплаты за полгода и 4 в следующем году предложили лишь "россонери". А Италия в целом привлекла своим "Декретом Роста". Этот новый облегчающий налоговое бремя закон принес лишние 700 тысяч зарплаты до лета и позволяет отвертеться сотней тысяч евро в год за ВСЕ заграничные поступления. Для зарабатывающих миллионы вне клубов Роналду, Лукаку, самого Златана это просто рай.

Кроме того, даже у человека, живущего по принципу "мой дом - там, где я положил свою шляпу", есть привязанности. В родном Мальме его статую разрушают из-за покупки акций ненавистного "Хаммарбю". Но в красно-чёрной части Милана до сих пор обожают, помня Скудетто-2011. По сути, хорошие времена закончились вместе с его уходом. Нежелательным. "Его продали в "Пари Сен-Жермен" исключительно для сбалансирования бюджета. Сам он абсолютно не хотел уходить. Ибра всегда решал свою судьбу сам. Кроме этого случая. Поэтому он даже не разговаривал со мной несколько лет", - рассказывает Галлиани. Так что переход именно в "Милан" и сентиментален, и логичен.

"Я возвращаюсь в клуб, который безмерно уважаю и в город, который люблю. И сделаю все, что смогу для того, чтобы помочь команде. Вместе с партнёрами по команде мы будем бороться за то, чтобы изменить курс сезона". Это слова не суперзвезды, приехавшей на гастроли. А человека, приехавшего помогать другу, попавшему в беду.

Во времена Галлиани и Сильвио Берлускони "Милан" часто приглашал престарелых звезд. И Роналдо, Роналдиньо, Робиньо, Дэвид Бекхэм помогали ему и в финансовом, и в профессиональном плане. С другой стороны, как раз с возвращением бывших не везло - Андрей Шевченко, Кака, Балотелли, Кевин-Принс Боатенг завалили вторую каденцию. Не преуспели и все тренеры из бывших звезд - Зеедорф, Филиппо Индзаги, Дженнаро Гаттузо. Что получится со Златаном? Его подписание - абсолютно правильный шаг. Только он способен вытащить клуб из ямы хотя бы на приличный уровень. Впрочем, именно в этом наибольшая трагедия нынешнего "Милана".