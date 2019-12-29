Италия
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Дженоа уволил Тьяго Мотту, его заменит Давиде Никола
"Грифоны" назначили уже третьего тренера по ходу сезона
"Дженоа" объявил об увольнении Тьего Мотты с поста главного тренера команды. Его место займёт Давиде Никола.
46-летний Никола, ранее возглавлявший "Кротоне" и "Удинезе", подписал контракт до конца сезона. Если ему удастся спасти "грифонов" от вылета, то соглашение будет автоматически продлено на ещё один год.
Напомним, Тьяго Мотта работал в "Дженоа" с 22 октября. Под его руководством команда провела 9 матчей в Серии А, выиграв только первый из них.
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