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Дженоа уволил Тьяго Мотту, его заменит Давиде Никола

Италия
(1 голосов)

"Грифоны" назначили уже третьего тренера по ходу сезона

Дженоа уволил Тьяго Мотту, его заменит Давиде Никола
Новина українською

"Дженоа" объявил об увольнении Тьего Мотты с поста главного тренера команды. Его место займёт Давиде Никола.

46-летний Никола, ранее возглавлявший "Кротоне" и "Удинезе", подписал контракт до конца сезона. Если ему удастся спасти "грифонов" от вылета, то соглашение будет автоматически продлено на ещё один год.

Напомним, Тьяго Мотта работал в "Дженоа" с 22 октября. Под его руководством команда провела 9 матчей в Серии А, выиграв только первый из них.

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В статье: Тьяго Мотта Дженоа (Генуя) Давиде Никола
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