Дженоа уволил Тьяго Мотту, его заменит Давиде Никола

"Дженоа" объявил об увольнении Тьего Мотты с поста главного тренера команды. Его место займёт Давиде Никола.

46-летний Никола, ранее возглавлявший "Кротоне" и "Удинезе", подписал контракт до конца сезона. Если ему удастся спасти "грифонов" от вылета, то соглашение будет автоматически продлено на ещё один год.

Напомним, Тьяго Мотта работал в "Дженоа" с 22 октября. Под его руководством команда провела 9 матчей в Серии А, выиграв только первый из них.