Паллотта близок к продаже Ромы за 780 млн евро – СМИ

Американский миллиардер Дэн Фридкин близок к покупке "Ромы" у основного акционера Джеймса Паллотты, сообщает Il Messaggero.

Сделка может быть завершена к 31 декабря. Клуб оценивается сторонами в 780 миллионов евро.

При этом Паллотта может сохранить миноритарную долю в клубе и остаться в совете директоров.

Фридкин является исполнительным директором Friedkin Group, владельцем Gulf States Toyota, являющейся дистрибьютором автомобилей в США.