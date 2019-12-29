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Паллотта близок к продаже Ромы за 780 млн евро – СМИ

Италия
(1 голосов)

Сделка может быть закрыта до конца года

Паллотта близок к продаже Ромы за 780 млн евро – СМИ
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Американский миллиардер Дэн Фридкин близок к покупке "Ромы" у основного акционера Джеймса Паллотты, сообщает Il Messaggero.

Сделка может быть завершена к 31 декабря. Клуб оценивается сторонами в 780 миллионов евро.

При этом Паллотта может сохранить миноритарную долю в клубе и остаться в совете директоров.

Фридкин является исполнительным директором Friedkin Group, владельцем Gulf States Toyota, являющейся дистрибьютором автомобилей в США.

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В статье: Рома (Рим) Джеймс Паллотта
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