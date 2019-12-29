Хавбек сборной Швеции Экдаль: Ибра выжмет все из игроков Милана, ради результата

Хавбек национальной сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал переход своего соотечествиника Златана Ибрагимовича в итальянский "Милан".

"Златан в любом возрасте будет играть в топ-клубе, а "Милан" таковым является даже сейчас. Я и не думал, что он перейдет в клуб с более скромной историей и меньшей значимостью. Я знал, что при наличии выбора он перейдет в "Милан".

Чемпион вроде него всегда нужен любой команде, и миланцы хорошо сработали. Это отличное приобретение как с точки зрения того, какой вклад он внесет, так и с точки зрения того, что он выжмет из остальных игроков. Во-первых, он эталонный профессионал, всегда выкладывающийся на тренировках, и он всегда в идеальной физической форме.

Во-вторых, все играют лучше, когда он на поле, потому что никто не смеет его разочаровывать. Никто не хочет этого, и игроки, выступавшие с ним, понимают, о чем я говорю. Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках, и выходит из себя, когда этого не происходит. Он сердится на себя и на всех, кто не выложился полностью ради победы.

Этот менталитет победителя распространится на всю команду, и "Милан" только выиграет от него", – поделился Альбин Экдаль.