  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хавбек сборной Швеции Экдаль: Ибра выжмет все из игроков Милана, ради результата
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек сборной Швеции Экдаль: Ибра выжмет все из игроков Милана, ради результата

Италия
(1 голосов)

Игрок "Сампдории" поделился мыслями насчет перехода Златана

Хавбек сборной Швеции Экдаль: Ибра выжмет все из игроков Милана, ради результата
Новина українською

Хавбек национальной сборной Швеции Альбин Экдаль прокомментировал переход своего соотечествиника Златана Ибрагимовича в итальянский "Милан".

"Златан в любом возрасте будет играть в топ-клубе, а "Милан" таковым является даже сейчас. Я и не думал, что он перейдет в клуб с более скромной историей и меньшей значимостью. Я знал, что при наличии выбора он перейдет в "Милан".

Чемпион вроде него всегда нужен любой команде, и миланцы хорошо сработали. Это отличное приобретение как с точки зрения того, какой вклад он внесет, так и с точки зрения того, что он выжмет из остальных игроков. Во-первых, он эталонный профессионал, всегда выкладывающийся на тренировках, и он всегда в идеальной физической форме.

Во-вторых, все играют лучше, когда он на поле, потому что никто не смеет его разочаровывать. Никто не хочет этого, и игроки, выступавшие с ним, понимают, о чем я говорю. Он всегда хочет побеждать, даже на тренировках, и выходит из себя, когда этого не происходит. Он сердится на себя и на всех, кто не выложился полностью ради победы.

Этот менталитет победителя распространится на всю команду, и "Милан" только выиграет от него", – поделился Альбин Экдаль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Альбин Экдаль Милан (Италия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Il Secolo XIX
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
mr_kubik (City)
29.12.2019 в 19:30
Конунг Златан)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...