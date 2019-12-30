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Форвард Милана может перейти в Лестер
Руководство английского клуба уже связывалось с агентом игрока
Полузащитником Милана Хакан Чалханоглу интересуется Лестер. Об этом пишет журналист Николо Шира.
По информации источника, руководство "лисов" связывалось с боссами "россонери", чтобы обсудить возможность перехода турецкого хавбека. Сам же футболист предпочитает вернуться в немецкую Бундеслигу.
Ранее сообщалось, что в услугах Хакана Чалханоглу также заинтересована Рома.
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