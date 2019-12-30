Форвард Милана может перейти в Лестер

Полузащитником Милана Хакан Чалханоглу интересуется Лестер. Об этом пишет журналист Николо Шира.

По информации источника, руководство "лисов" связывалось с боссами "россонери", чтобы обсудить возможность перехода турецкого хавбека. Сам же футболист предпочитает вернуться в немецкую Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что в услугах Хакана Чалханоглу также заинтересована Рома.