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Форвард Милана может перейти в Лестер

Италия
(1 голосов)

Руководство английского клуба уже связывалось с агентом игрока

Форвард Милана может перейти в Лестер
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Полузащитником Милана Хакан Чалханоглу интересуется Лестер. Об этом пишет журналист Николо Шира.

По информации источника, руководство "лисов" связывалось с боссами "россонери", чтобы обсудить возможность перехода турецкого хавбека. Сам же футболист предпочитает вернуться в немецкую Бундеслигу.

Ранее сообщалось, что в услугах Хакана Чалханоглу также заинтересована Рома.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан (Италия) Лестер Сити
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