Кассано: Я еще летом говорил, что Интер станет чемпионом. Сарри не более, чем обычный тренер

Экс-форвард сборной Италии Антони Кассано заявил, что абсолютно не удивлен, что "Интер" сумел навязать "Ювентусу" борьбу за Скудетто. Он уже давно все знал.

"Еще с конца августа я говорил, что "Интер" станет чемпионом. Антонио Конте - тренер мирового класса, он умеет выводиь футболистов на новый уровень. У них есть также Лаутаро Мартинес, об этом форварде мы будет говорить ближайшие десять лет.

Главная проблема "Ювентуса" - они хотят просто побеждать, а не играть в хороший футбол. Не знаю, готов ли к этому Сарри. Он показал хороший уровень, однако он не более, чем обычный тренер. "Ювентус" набрал много очков благодаря Игуаину и Дибале, которых летом они хотели продать", - приводит слова Кассано Sky Sport Italia.

Сейчас "Ювентус" и "Интер" делят первое место в Серии А, у них по 42 очка.