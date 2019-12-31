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Ювентус договорился о трансфере Кулусевски

Италия
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Об этом сообщает ряд итальянских СМИ

Ювентус договорился о трансфере Кулусевски
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"Ювентус" достиг договоренности о переходе шведского полузащитника Деяна Кулусевски, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Игрок принадлежит "Аталанте" и играет за "Парму" на правах аренды.

Сообщается, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро и бонусы. Теперь "Юве" осталось договориться о контракте с самим игроком. "Интер" более не является главным претендентом на него — "Юве" близок к завершению сделки. "Манчестер Юнайтед", по утверждению Романо, не интересовался шведом, вопреки информации в СМИ.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Парму" во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Деян Кулусевски
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