Ювентус договорился о трансфере Кулусевски

"Ювентус" достиг договоренности о переходе шведского полузащитника Деяна Кулусевски, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Игрок принадлежит "Аталанте" и играет за "Парму" на правах аренды.

Сообщается, что сумма трансфера составит 35 миллионов евро и бонусы. Теперь "Юве" осталось договориться о контракте с самим игроком. "Интер" более не является главным претендентом на него — "Юве" близок к завершению сделки. "Манчестер Юнайтед", по утверждению Романо, не интересовался шведом, вопреки информации в СМИ.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей за "Парму" во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.