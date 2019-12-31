Ювентус хочет продлить контракт с Роналду

Криштану Роналду может продлить контракт с туринским "Ювентусом". По крайней мере, его текущий клуб заинтересован в подобной сделки.

По данным Corriere dello Sport, итальянцы рассчитывают на футболиста и в ближайшее время готовы сесть за стол переговоров. Текущая сделка расчитана до лета 2022 года.

Напомним, что Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года за 112 миллионов евро. Его зарплата составляет 30 миллионов в год. Он успел провести 70 матчей и забил 44 гола.

Ранее сообщалось, что уходящий год стал провальным для Криштиану в плане результативности.