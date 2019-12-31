  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус хочет продлить контракт с Роналду
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус хочет продлить контракт с Роналду

Италия
(1 голосов)

Не хотят расставаться с главной звездой

Ювентус хочет продлить контракт с Роналду
UA-Футбол
Новина українською

Криштану Роналду может продлить контракт с туринским "Ювентусом". По крайней мере, его текущий клуб заинтересован в подобной сделки.

По данным Corriere dello Sport, итальянцы рассчитывают на футболиста и в ближайшее время готовы сесть за стол переговоров. Текущая сделка расчитана до лета 2022 года.

Напомним, что Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года за 112 миллионов евро. Его зарплата составляет 30 миллионов в год. Он успел провести 70 матчей и забил 44 гола.

Ранее сообщалось, что уходящий год стал провальным для Криштиану в плане результативности.

Читайте такжеРоналду: У меня нет недостатков, я настоящий профессионал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...